• Hortensje ogrodowe stanowią wyjątkową dekorację, jednak w obliczu nadchodzących przymrozków potrzebują pilnej interwencji, aby bezpiecznie przetrwać zimowe miesiące.

• Gwarancją bujnego kwitnienia w kolejnym sezonie jest usypanie kopczyków, co stanowi skuteczną barierę chroniącą wrażliwe pąki oraz system korzeniowy przed niskimi temperaturami.

• Sprawdź zasady prawidłowego przeprowadzenia tego procesu z wykorzystaniem prostych produktów, dzięki którym krzewy zachwycą swoim wyglądem na wiosnę.

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Jak zabezpieczyć hortensje na zimę przed nadchodzącymi przymrozkami

Polacy niezwykle chętnie sadzą hortensje ogrodowe, które uchodzą za jedne z najbardziej efektownych krzewów. W okresie letnim tarasy, balkony oraz przydomowe ogrody są zdobione przez ich intensywnie zielone liście, a także wielkie kwiatostany przybierające barwy od bieli, przez odcienie różu i błękitu, aż po zieleń. Podobnie jak inne gatunki uprawiane na zewnątrz, rośliny te wymagają całorocznej troski. Dostarczenie im właściwych składników odżywczych oraz stworzenie optymalnych warunków bytowych daje gwarancję powtórnego kwitnienia na wiosnę. Ze względu na prognozowane w najbliższych dniach w Polsce spadki temperatur poniżej zera, warto już dziś przeprowadzić kopczykowanie hortensji w swoim ogrodzie. Ta nieskomplikowana czynność ochroni korzenie przed zamarznięciem, co w przyszłym sezonie przełoży się na wysyp dorodnych kwiatów na krzewie.

Pielęgnacja hortensji ogrodowej jesienią. Dlaczego kopczykowanie jest tak ważne?

Ochrona systemu korzeniowego hortensji przed ujemnymi temperaturami to kluczowy element jesiennych prac przy tych roślinach. W przypadku tego gatunku, który charakteryzuje się dużą wrażliwością na chłód i zawiązuje kwiaty na zeszłorocznych pędach, kopczykowanie stanowi najskuteczniejszą metodę zabezpieczenia krzewów przed zimą. Zabieg ten ma za zadanie osłonić przed przemarznięciem nie tylko same korzenie, ale również nasadę pędów oraz zawiązane pąki kwiatowe. Takie działanie sprawia, że nawet w przypadku uszkodzenia górnych partii rośliny przez mróz, zachowuje ona zdolność do regeneracji od podstawy i wydania kwiatów w następnym roku. Cały proces opiera się na uformowaniu ochronnego nasypu z surowca izolującego tuż przy podstawie krzewu. W jaki sposób zrobić to zgodnie ze sztuką ogrodniczą?

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Kopczykowanie hortensji ogrodowej krok po kroku. Czym okryć krzewy w listopadzie?

Optymalnym momentem na przeprowadzenie kopczykowania hortensji jest późna jesień, najczęściej listopad, gdy wystąpią już pierwsze niewielkie przymrozki, ale jeszcze przed nadejściem dotkliwych i długich mrozów. Należy wówczas sięgnąć po surowce zapewniające dobrą izolację, cyrkulację powietrza oraz odporność na procesy gnilne. Świetnie sprawdzi się tutaj lekka kora sosnowa, która ulega powolnemu rozkładowi, a przy okazji obniża pH podłoża. Alternatywnym rozwiązaniem do osłonięcia korzeni są liście dębowe bądź bukowe, które również rozkładają się stopniowo i zapewniają lekko kwaśny odczyn ziemi. Przystępując do pracy, trzeba najpierw dokładnie oczyścić teren wokół podstawy rośliny z wszelkich organicznych pozostałości. W przypadku mocno rozrośniętych egzemplarzy warto ostrożnie obwiązać gałązki sznurkiem, co ograniczy ekspozycję na wiatr i ułatwi usypywanie materiału. Następnie krzew należy obficie nawodnić i uformować wokół jego nasady 20 cm kopiec z wybranego surowca. Kluczowe jest dokładne zasypanie dolnych pąków na łodygach, od których zależy kwitnienie w kolejnym roku. Na koniec można zastosować dodatkową ochronę, owijając całe pędy agrowłókniną.