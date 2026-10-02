Charli xcx królową UK Music Video Awards 2026. Kto jeszcze dostał kilka nominacji?

Kto może pochwalić się najlepszymi teledyskami w brytyjskiej muzyce? O tym przekonamy się podczas gali, na której wręczone zostaną tegoroczne UK Music Video Awards. Wśród nominowanych nie brakuje doskonale znanych twarzy: oto najczęściej nominowani artyści.

Charli xcx królową teledysków. Dostała nominacje za sześć klipów

Łącznie artyści mogli znaleźć się w 39 rozmaitych kategoriach. Liczne jury, głosując w kilku formacjach i etapach, wskazało nominowanych i już niedługo ogłosi zwycięzców. Najwięcej szans na statuetkę w 19. edycji UK Music Awards ma Charli xcx. Nagradzana na całym świecie artystka niedawno stała się pierwszą Brytyjką, która dwa razy w jednym roku znalazła się na samym szczycie UK Album Charts. Teraz eksperci nominowali sześć z jej najnowszych teledysków w dziewięciu różnych kategoriach. Warto przypomnieć, że w 2024 roku teledysk Charli xcx do numeru "360" został podczas gali finałowej uznany za Wideo Roku.

Najczęściej nominowani artyści. Które światowe gwiazdy mają szanse na sukces?

Drugie miejsce na liście nominowanych zajmuje kontrowersyjna irlandzka grupa Kneecap. Ich "Irish Goodbye" i "Sayōnara" zdobyły łącznie osiem nominacji. Z kolei podium zamyka teledysk, który otrzymał największą liczbę nominacji w pojedynkę - aż sześć szans na nagrodę ma klip do utworu "STORM" grupy GENER8ION w reżyserii Romaina Gavrasa.

Oczywiście, nie brakuje też kategorii dla artystów spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nominowani do UK Video Music Awards 2026 jako "najlepszy międzynarodowy teledysk pop" są:

Rosalía ft. Björk & Yves Tumor – "Berghain"

Madonna – "Confessions II"

Theodora – "Des mythos"

Tove Lo – "I’m your girl, right?"

Sabrina Carpenter – "Tears"

Angèle ft. Justice – "What you want"

Tym samym, wyróżnienie może powędrować do rąk Madonny, która otrzymała aż siedem statuetek podczas wrześniowego wręczenia MTV Music Video Awards.

UK Video Music Awards 2026 - gdzie i kiedy gala?

Gala UK Video Music Awards 2026 odbędzie się 4 listopada w londyńskim The Roundhouse. Bilety na ceremonię i afterparty są dostępne w sprzedaży w cenie 250 funtów. Brakuje informacji na temat potencjalnej transmisji wydarzenia online.

Teledyskiem Roku w minionych latach zostały:

2025 - A$AP Rocky - "Tailor Swif"

2024 - Charli XCX - "360"

2023 - METTE - "Mama's Eyes"

2022 - Pharrell Williams, 21 Savage & Tyler, the Creator - "Cash In Cash Out"

2021 - Duck Sauce - "Mesmerize"

Z kolei najlepszymi popowymi teledyskami w Wielkiej Brytanii były:

2025 - FKA twigs – "Eusexua"

2024 - Charli XCX – "360"

2023 - Harry Styles – "Music for a Sushi Restaurant"

2022 - Harry Styles – "As It Was"

2021 - Dua Lipa – "Love Again"

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