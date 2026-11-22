Brak punktów w sobotę i niedzielne starty

W niedzielę w Lillehammer zaplanowano drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Sobotnie zmagania zakończyły się bez punktów dla reprezentantów Polski. Najwyższe, 32. miejsce wśród Polaków zajął Maciej Kot.

Kwalifikacje do niedzielnych zawodów mężczyzn rozpoczną się o godzinie 14.30. Półtorej godziny później zaplanowano pierwszą serię konkursową. W kwalifikacjach wystąpi sześciu Polaków: Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Sobotni zwycięzcy i zawody kobiet

W sobotę triumfowali Austriak Stephan Embacher oraz Norweżka Eirin Maria Kvandal. W konkursie kobiet 18. pozycję zajęła Anna Twardosz.

Niedzielna rywalizacja kobiet rozpocznie się od kwalifikacji o godzinie 10.30. Zawody główne zaplanowano na godzinę 12.00. Polskę reprezentować będą Anna Twardosz i Kamila Karpiel.