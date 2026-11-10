Kiedy ubrać choinkę w domu? Kościół i tradycja wyznaczają konkretne terminy

• Mieszkańcy Filipin zaczynają szykować się do świąt już pierwszego dnia września, przez co mają najdłuższy sezon bożonarodzeniowy na całym świecie.

• Poznaj zjawisko nazywane „Ber Months”, w ramach którego świąteczne piosenki i ubrane drzewka towarzyszą ludziom na długo przed nadejściem grudnia.

• Zobacz, jakie są kulturowe przyczyny tego nietypowego zwyczaju i jak wczesne świętowanie na Filipinach prezentuje się w zestawieniu z tradycjami w Europie oraz krajach anglosaskich.

Kiedy ubrać choinkę na święta? Stanowisko Kościoła i polska tradycja

Wiele osób zastanawia się nad odpowiednim momentem na świąteczne udekorowanie mieszkania i postawienie choinki. Zwyczaj coraz wcześniejszych przygotowań do Bożego Narodzenia dotarł do naszego kraju z USA i widać go głównie w galeriach handlowych oraz marketach. Świąteczne spoty reklamowe i dekoracje zalewają sklepy natychmiast po uroczystości Wszystkich Świętych, co skłania do pytań o najwcześniejszy dopuszczalny termin na przystrojenie drzewka. Nie obowiązują w tej kwestii żadne sztywne reguły, więc ostateczna decyzja należy do domowników. Osoby, dla których ważne jest jednak zachowanie tradycji oraz zastosowanie się do wytycznych Kościoła, powinny zwrócić uwagę na konkretne dni w kalendarzu.

Dawna polska tradycja nakazywała strojenie bożonarodzeniowego drzewka dopiero rano w dniu Wigilii. Podział ról był wówczas jasny, ponieważ matka zajmowała się gotowaniem, ojciec przynosił choinkę do domu, a najmłodsi wieszali na gałęziach ozdoby z papieru, pomarańcze oraz jabłka. Obecnie robimy to znacznie szybciej, a władze kościelne dopuszczają udekorowanie drzewka na siedem dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Polacy najchętniej decydują się na ten krok w mikołajki, czyli 6 grudnia, co w praktyce otwiera w naszych domach sezon świąteczny.

Gdzie najwcześniej ubiera się choinkę na Boże Narodzenie?

Zwyczaj zdobienia świątecznych drzewek narodził się w XV wieku na terenie Alzacji. Swoje korzenie ma on najpewniej w pogańskich obrzędach czczących drzewa, gdyż ówcześni ludzie przypisywali świerkom i jodłom moc ochrony przed złymi duchami. Początkowo duchowni byli przeciwni tym praktykom, jednak ostatecznie Kościół zaakceptował ten zwyczaj i uznał choinkę za symbol drzewa z raju.

W niektórych częściach globu okres bożonarodzeniowy startuje niezwykle szybko. Chociaż Amerykanie wyciągają ozdoby zaraz po Halloween, to wcale nie oni otwierają światowy sezon świąteczny. Rekordzistami są mieszkańcy Filipin, którzy kultywują zwyczaj „Ber Months”, obejmujący miesiące kończące się w języku angielskim na cząstkę „ber”. W tym kraju świąteczne dekoracje pojawiają się w przestrzeni publicznej już 1 września, a oficjalna celebracja trwa tam nieprzerwanie aż do 6 stycznia.

Szybsze przystrajanie mieszkań i stawianie choinki znajduje również poparcie w badaniach ludzkiej psychiki. Specjaliści z zakresu psychologii zwracają uwagę, że bożonarodzeniowe detale budzą w nas spokój, radość oraz nostalgię, co bardzo pomaga przetrwać ponurą, jesienno-zimową aurę. Wprowadzenie takiego klimatu z wyprzedzeniem to dla wielu ludzi świadomy sposób na obniżenie poziomu stresu, wydłużenie czasu odczuwania pozytywnych emocji i radosne wyczekiwanie na grudniowe święta.