Wystarczą tylko 3 łyżki, aby odplamić ściereczki kuchenne. Po praniu będą jak nowe

Uporczywe zabrudzenia na kuchennych ścierkach to powszechny problem, z którym nie radzi sobie zwykłe pranie, nawet po ustawieniu wysokiej temperatury.

Istnieje jednak metoda, która skutecznie usuwa najtrudniejsze plamy i przywraca tkaninom idealną biel .

. Ten prosty, domowy zabieg trwa zaledwie 30 minut i sprawia, że tekstylia odzyskują dawny wygląd bez konieczności stosowania silnych detergentów.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Skuteczny sposób na odplamienie ściereczek kuchennych z tłuszczu i pomidorów

Utrzymanie ściereczek kuchennych w czystości to duże wyzwanie, co przyzna niemal każda gospodyni. Tego typu domowe tekstylia potrafią zabrudzić się już po jednorazowym użyciu. Największy kłopot sprawiają jednak uciążliwe ślady, na przykład z tłuszczu czy pomidorów. Zazwyczaj tradycyjne pranie w pralce, nawet w wysokiej temperaturze, nie jest w stanie usunąć zaschniętych plam z jedzenia. Aby przywrócić tym niezbędnym w kuchni materiałom idealną czystość, warto wykorzystać nadwęglan sodu, znany również jako aktywny tlen.

Jak stosować nadwęglan sodu do prania ściereczek kuchennych?

Nadwęglan sodu, określany potocznie mianem aktywnego tlenu, stanowi połączenie nadtlenku wodoru oraz węglanu sodu. Jest to związek chemiczny w pełni biodegradowalny i nietoksyczny. Po zetknięciu z ciepłą wodą uwalnia on aktywny tlen, wykazujący właściwości dezynfekujące, wybielające oraz odplamiające, co czyni go doskonałym środkiem do czyszczenia kuchennych tekstyliów. Zastosowanie preparatu jest bardzo proste. Należy wsypać trzy łyżki nadwęglanu sodu do miski z ciepłą wodą. Kiedy proszek całkowicie się rozpuści, wkładamy do roztworu brudne ściereczki i moczymy je przez 30 minut. Po tym czasie wystarczy przełożyć tkaniny do pralki i uruchomić standardowe pranie. Zabieg ten usunie wszelkie zabrudzenia i sprawi, że ściereczki będą jak nowe.

Pranie ściereczek kuchennych i domowe sposoby na trudne plamy

Wśród metod walki z zabrudzeniami na kuchennych ścierkach największą popularnością cieszy się użycie gotowego odplamiacza. Brudne tkaniny moczy się w wodzie z dodatkiem takiego preparatu przez około dwie godziny, a następnie pierze w pralce na standardowym programie. Osoby unikające silnej chemii mogą z kolei nałożyć bezpośrednio na plamy pastę z soku z cytryny oraz sody oczyszczonej. Takie rozwiązanie jest wprawdzie bardziej ekologiczne, ale wymaga znacznie więcej pracy.