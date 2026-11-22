Pierwszy złoty medal olimpijski w kobiecych biegach narciarskich, który zdobyła Finka Lydia Wideman-Lehtonen w Oslo w 1952 roku, trafił do muzeum sportu na stadionie olimpijskim w Helsinkach. Pamiątka uniknęła w ten sposób sprzedaży na aukcji.

Kobiece biegi narciarskie zadebiutowały w programie olimpijskim właśnie podczas igrzysk w Oslo. Jedyną konkurencją był wówczas bieg na 10 kilometrów. Rywalizacja ta była szczególna dla Finlandii, ponieważ drugie miejsce zajęła Mirja Hietames, a trzecie Siiri Rantanen.

„Był to również pierwszy złoty medal w kobiecych konkurencjach indywidualnych w olimpijskiej historii Finlandii” – podkreślił dyrektor muzeum Matti Hintikka.

Negocjacje i zakup medalu

Według gazety „Ilta Sanomat” w zeszłym roku synowie biegaczki, Jarmo i Kari Lehtonen, wystawili medal na aukcji. Cena wywoławcza wynosiła 50 tysięcy euro, jednak nie znalazł się nabywca. Po roku negocjacji muzeum sportu, przy wsparciu finansowym rządu, doszło do porozumienia z synami i nabyło medal za 35 tysięcy euro.

„W ten sposób ta wyjątkowo cenna dla naszego sportu pamiątka zdobyta przed 74 laty została uratowana i zamiast trafić do gabloty prywatnego kolekcjonera będzie teraz służyć społeczeństwu w interaktywnej ekspozycji naszego muzeum” – powiedział Hintikka.

Lydia Wideman-Lehtonen zmarła 13 kwietnia 2019 roku w wieku 98 lat jako najstarszy mistrz olimpijski. Rok wcześniej w wieku 100 lat zmarł bahamski żeglarz Durward Knowles, złoty medalista z Tokio z 1964 roku.