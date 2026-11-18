Nie tylko Margaret i Magda Tarnowska, ale i Sara James nie przestaje zaskakiwać ciągłymi zmianami w wyglądzie. Młoda piosenkarka nie jest już dziewczynką z "The Voice Kids" i Eurowizji Junior, a odkąd weszła w dorosłe życie - wiele razy pokazała się w całkiem nowej odsłonie. Dziś stawia przede wszystkim na mroczny klimat.

Sara James i jej odważny styl. Piosenkarka nie patrzy na krytykę

Jeszcze przed 18. urodzinami Sara James otwarcie mówiła o tym, że nie przejmuje się hejtem i skupia się na dobrze wykonanej pracy. Jednocześnie wokalistka otwarcie opowiadała o swoich zaburzeniach odżywania. W jednym z wywiadów w 2025 roku charyzmatyczna gwiazda, którą cały świat poznał za sprawą Eurowizji Junior i amerykańskiego "Mam Talent", wprost oceniła, że komentowanie ciała nieletnich artystów jest "obrzydliwe". W czerwcu br. Sara James skończyła 18 lat i z biegiem czasu - zaczęła się pokazywać publicznie w coraz odważniejszych stylizacjach.

Nowy tatuaż kolejnym krokiem w przemianie

Artystka stawia ostatnimi czasy na czerń. Na gali Kobieta Roku Glamour odebrała z rąk Roxie Węgiel statuetkę w prześwitującym, ciemnym kostiumie. Świetnie się tam odnalazła w towarzystwie Margaret, która również stale eksperymentuje ze stylówkami. Teraz Sara James dopełniła swoją dorosłą metamorfozę ostatnich miesięcy dzięki tatuażowi. Piosenkarka nie ograniczyła się do skromnej dziarki, a od razu ozdobiła sobie prawie całe plecy - wzdłuż kręgosłupa i na łopatkach. Fotki ze spektakularnym tatuażem pojawiły się w mediach społecznościowych, na profilu artysty, który go wykonał.

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Od "The Voice Kids" do mrocznej królowej? Tak wygląda kariera Sary James

Utalentowana piosenkarka z Ośna Lubuskiego śpiewała od najmłodszych lat, ale przełomowym momentem była dla niej seria sukcesów w 2021 i 2022 roku. Sara James wygrała wtedy "The Voice Kids", a następnie - po specjalnej serii "Szansy na Sukces" - zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior z utworem "Somebody". W tym samym czasie wydała debiutancką EP-kę, po czym nie spoczęła na laurach i wystartowała w "America's Got Talent", gdzie złoty przycisk nacisnął dla niej sam Simon Cowell.

W 2024 roku Sara wydała debiutancki album "Playhouse", za który była nominowana do Fryderyka. Z Margaret i Zalią stworzyła projekt Babie Lato, a dziś - jest trenerką w nadchodzącej edycji programu "The Voice Kids", który otworzył jej samej drzwi do wielkiej kariery.

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