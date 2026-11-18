Nowa era w polskich skokach

Najbliższy sezon Pucharu Świata będzie pierwszym od lat, w którym nie zobaczymy Kamila Stocha. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników zakończył swoją bogatą karierę pod koniec marca w Planicy. Podczas ostatniego konkursu w karierze nie udało mu się pokonać granicy 200 metrów, chociaż na tej samej skoczni w 2017 roku osiągnął swój rekord życiowy – 251,5 m n.p.m.

Przed pożegnalnym występem w Słowenii Stoch spotkał się w Kranjskiej Gorze z kibicami, gdzie pozytywnie wypowiadał się o przyszłości polskich skoków narciarskich. Zaznaczył, że w drużynie są zawodnicy o ogromnym potencjale, w tym doświadczeni Dawid Kubacki i Piotr Żyła, a także młodzi medaliści z igrzysk w Predazzo – Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

"Jestem pełen nadziei. Życzę naszym zawodnikom, żeby skakali daleko i żebyście mieli jeszcze dużo radości z oglądania ich" - powiedział kibicom Kamil Stoch.

Czy Polacy przełamią słabszą passę?

Nadchodzący sezon Pucharu Świata w Norwegii rozpoczyna się osiem miesięcy po tamtym wydarzeniu. Reprezentacja Polski ma za sobą trzy mniej udane sezony, a w ostatnim żaden polski skoczek nie uplasował się na podium pucharowych zawodów. Ówczesny prezes PZN Adam Małysz określił ostatni sezon mianem "męczarni", z jednym wyjątkiem – igrzysk olimpijskich.

Nadzieją na lepsze wyniki jest 19-letni Tomasiak, który zdobył medale w Predazzo, ale w Pucharze Świata wciąż czeka na znaczący sukces. Będzie to jego drugi sezon na tym szczeblu po tym, jak poprzedni, w którym pięciokrotnie zajmował miejsca w czołowej dziesiątce, zakończył przedwcześnie z powodu upadku w Vikersund. Trener reprezentacji Polski, Maciej Maciusiak, wyraził optymizm co do przygotowania zespołu, który w Lillehammer będą reprezentować: Tomasiak, Wąsek, Klemens Joniak, Maciej Kot, Kubacki oraz Jakub Wolny.

"Okres przygotowawczy był bardzo owocny. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jest trochę niecierpliwości, bo to pierwsze konkursy Pucharu Świata, ale wszyscy czujemy, i zawodnicy, i cały sztab, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu" - zaznaczył trener Maciej Maciusiak.

Inauguracja z udziałem kobiet

Do rywalizacji w Lillehammer dołączą również Anna Twardosz i Kamila Karpiel, prowadzone przez trenera Marcina Bachledę. Anna Twardosz ma za sobą udane występy we wrześniowym cyklu Letniej Grand Prix w Rasnovie, gdzie odniosła dwa zwycięstwa i zajęła trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Tytułów z poprzedniego sezonu bronić będzie rodzeństwo ze Słowenii – Domen Prevc oraz Nika Prevc, którzy absolutnie zdominowali Puchar Świata w skokach narciarskich w minionym roku.

Tegoroczny kalendarz sezonu 2026/27 przewiduje 35 konkursów. W Polsce zaplanowano cztery imprezy: 5 i 6 grudnia odbędą się zawody w Wiśle, natomiast w dniach 16 i 17 stycznia zaplanowano rywalizację w Zakopanem. Cykl zwieńczy marcowy finał w Planicy, a na przełomie lutego i marca zaplanowano przerwę na Mistrzostwa Świata w Falun.