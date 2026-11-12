Królowa odważnych zmian? Margaret zaskoczyła w nowej fryzurze!

Margaret przez wiele lat była blondynką, jednak okazało się, że poza eksperymentami z muzyką postanowiła także na mocną metamorfozę w wyglądzie. Fani zdążyli już się przyzwyczaić do jej czerwonych włosów, ale ostatnio zdziwili się ich obcięciem i dodaniem grzywki. Artystka nie ukrywa w najnowszym wydaniu "ESKA Story", że kiedyś widziała swoje ciało jako klucz do sukcesu, ale dziś ma już całkiem inne podejście.

Wielka metamorfoza Margaret. 11 listopada wystąpiła w nowych włosach

Już w 2022 roku Margaret zerwała ze swoim flagowym blondem, po czym tylko pogłębiła ognistą przemianę na głowie i dziś wszyscy już przyzwyczailiśmy się do jej czerwonych włosów. Artystka słynie zresztą z wysublimowanego stylu oraz modowych eksperymentów, absolutnie nie przejmując się ewentualną krytyką jej gustu. Ostatnio nastąpiła kolejna metamorfoza!

Piosenkarka świętująca premierę albumu "Tripolar" ścięła włosy, po czym zaprezentowała się na koncercie Telewizji Polskiej pt. "Wspólna Niepodległa" w prostej grzywce. Zdjęcia i nagrania odmienionej Margaret szybko obiegły media społecznościowe, znowu przyciągając uwagę w kierunku gwiazdy. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Piosenkarka gwiazdą "ESKA Story". Mówi odważnie: "moje ciało chce przyjemności"

Margaret jest gwiazdą listopadowego wydania magazynu "ESKA Story", w którym otwarcie opowiedziała o tym, w jakim momencie swojego życia aktualnie się znajduje. Ewolucję artystki widać w najnowszym krążku "Tripolar", ale również w jej wyglądzie. Jak zdradziła, dziś jej podejście do własnego ciała i wyglądu jest inne, niż było we wcześniejszych etapach kariery.

Moje ciało było środkiem transportu. Kluczem do kariery. Dowodem. Kartą wstępu. Wszystko musi. Nic nie może. Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń. Radości bez alibi. Moje nogi chcą iść bez celu i bez wyznaczonych tras Google Maps. Mój tyłek chce być duży i twardy - i chce mi dziś zaklaskać - za to że odnalazłam kontakt z bazą! - mówi wprost Margaret.

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