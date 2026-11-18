Gdzie i jak zagrają w ME 2028?

Turniej Euro 2028 zorganizują cztery państwa: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia. Pierwotnie współgospodarzem miała być również Irlandia Północna, jednak stadion w Belfaście nie spełnił wymogów UEFA. W eliminacjach wystąpią 54 drużyny, które powalczą w 12 grupach - sześciu z czterema zespołami i sześciu z pięcioma. Faza kwalifikacyjna będzie trwała od marca do listopada 2027 roku.

Do grup czterozespołowych trafią uczestnicy Final Four Ligi Narodów. Bezpośredni awans uzyska 12 zwycięzców grup oraz 8 najlepszych zespołów z drugich miejsc. Kolejne cztery przepustki zostaną rozdane w marcowych barażach w 2028 roku. Co istotne, reprezentacje krajów organizatorów będą rywalizować w kwalifikacjach, ale co najmniej dwa z nich mają zagwarantowany awans.

Co oznacza dla nas podział na koszyki?

Zakończona niedawno Liga Narodów zdeterminowała układ koszyków przed losowaniem. Polska zajęła trzecie miejsce w grupie B4 i dlatego znalazła się w trzecim koszyku. Oznacza to, że biało-czerwoni zagrają z dwiema wyżej notowanymi drużynami. Mistrzostwa Europy 2028 rozpoczną się 9 czerwca, a finał zaplanowano na 9 lipca. Warto przypomnieć, że poprzednie Euro, rozegrane w 2024 roku w Niemczech, wygrała Hiszpania.

Tytułu będą bronić Hiszpanie, natomiast turniej ugości 10 miast, m.in. Londyn, Manchester, Glasgow i Dublin. Koszyk pierwszy obfituje w potęgi, m.in. Francję, Anglię, Niemcy i Włochy. W koszyku drugim znalazły się zespoły pokroju Szwajcarii, Turcji, Austrii czy Węgier. To będzie trzeci turniej o randze ME rozgrywany na Wyspach Brytyjskich.