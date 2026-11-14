Margareta i Mohamed z "Kochaj albo wróć" na ślubnym kobiercu. Finał programu przyniósł zaskoczenie

Margareta i Mohamed w programie "Kochaj albo wróć" wywołują największe emocje

Emitowany na antenie stacji TTV program "Kochaj albo wróć" przybliża widzom miłosne perypetie Polaków związanych z obcokrajowcami. Uczestnicy tego reality show na co dzień mierzą się z licznymi przeszkodami, próbując zbudować wspólną przyszłość mimo barier językowych i kulturowych, ogromnych odległości oraz skomplikowanych formalności wizowych. Kamery towarzyszą im podczas rozwiązywania życiowych dylematów, tworzenia nowego domu oraz starań o akceptację ze strony rodzin.

Największy rozgłos przyniosła produkcji relacja Margarety i Mohameda, która wzbudza skrajne emocje przede wszystkim z powodu dużej różnicy wieku. Małgorzata Jurczak ma 58 lat, natomiast jej partner liczy sobie 26 lat, co oznacza, że dzieli ich aż 32 lata. Oprócz metryki wyzwaniem dla zakochanych są również odmienne kręgi kulturowe oraz trudności w swobodnej komunikacji językowej.

Ich historia zaczęła się podczas wakacji w hotelu, gdzie Polka wypoczywała, a jej przyszły wybranek był zatrudniony. Urlopowe zauroczenie szybko zmieniło się w poważną relację, a nazywana przez partnera „Margaretą” Małgorzata zaczęła regularnie latać do Tunezji. Z biegiem czasu para podjęła decyzję o zaplanowaniu wspólnego życia.

Widzowie programu "Kochaj albo wróć" mieli okazję śledzić między innymi ich przygotowania do ceremonii zaślubin. Przed kamerami Małgorzata ujawniła, że przyjęła oświadczyny zaledwie po kilku dniach bliższej znajomości, natomiast wszystkie kwestie organizacyjne związane z weselem wzięli na siebie rodzice pana młodego.

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Kulisy ślubu Margarety i Mohameda w finale "Kochaj albo wróć"

Okres poprzedzający ceremonię dostarczył narzeczonym wielu negatywnych emocji, a napięcie rosło z każdym kolejnym odcinkiem. Związek Margarety i Mohameda obfituje w liczne wzloty, upadki oraz burzliwe rozmowy, w których nawet błaha wymiana zdań potrafi eskalować do rangi poważnej awantury. W finałowych epizodach ostre sprzeczki między partnerami stały się już niemal codziennością.

Ostatni odcinek sezonu przyniósł parze następne wyzwania organizacyjne. Mohamed przygotowywał się do ceremonii w swoim rodzinnym domu, gdzie przyjął tradycyjne błogosławieństwo w otoczeniu tańczących i grających na instrumentach gości. W tym samym czasie przyszła panna młoda w towarzystwie przyjaciółek udała się do salonu kosmetycznego.

Od samego początku przygotowaniom towarzyszyła dość nerwowa atmosfera. Margareta zdradziła koleżankom, że narzeczony oczekuje od niej przyjęcia jego nazwiska, co spotkało się z ich dużym zaskoczeniem. Ponadto 58-letnia uczestniczka programu zrezygnowała z podpisania przedślubnej intercyzy.

Prace nad wizerunkiem panny młodej komplikowały przerwy w dostawie elektryczności oraz problemy komunikacyjne z lokalną fryzjerką, jednak ostatecznie udało się ułożyć satysfakcjonującą fryzurę. Po opuszczeniu salonu Małgorzata założyła przywiezioną z Polski połyskującą suknię ślubną oraz diadem, prezentując się w tym zestawie niczym księżniczka.

Widok wystrojonej wybranki wywołał u pana młodego wyraźne wzruszenie. Po wymianie czułych uścisków narzeczeni wsiedli do limuzyny i pojechali na salę weselną, gdzie Małgorzata wraz z przyjaciółkami ze zdumieniem zauważyły całkowity brak gości.

Widzowie nie dowiedzieli się jednak, czy zaszło zwykłe nieporozumienie i czy ceremonia w ogóle doszła do skutku. Twórcy programu "Kochaj albo wróć" zdecydowali się przerwać akcję w tym kluczowym momencie, kończąc tym samym zarówno finałowy odcinek, jak i cały pierwszy sezon produkcji.

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