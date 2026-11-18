Rozbój w Nowej Rudzie. 42-latek prosił seniora o pożyczkę

68-letni mieszkaniec Nowej Rudy oczekiwał w swoim mieszkaniu na wizytę sąsiada, którego wcześniej zaprosił na kawę. W pewnym momencie do mieszkania wszedł 42-latek i poprosił go o pożyczkę. Twierdził, że potrzebuje pieniędzy w związku ze zbliżającymi się urodzinami. Senior początkowo odmówił, lecz ostatecznie zgodził się pożyczyć mu 10 albo 20 zł.

42-latek miał zaatakować seniora i zabrać mu 1900 zł

Gdy 68-latek podszedł do szafki, w której trzymał pieniądze, 42-latek miał silnie uderzyć go w głowę. Jak podaje policja, pokrzywdzony był po tym przez chwilę zamroczony. Podejrzany miał następnie zabrać z szafki 1900 zł i uciec z mieszkania.

Podejrzany o rozbój w Nowej Rudzie trafił do aresztu

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Nowej Rudy zaczęli ustalać miejsce pobytu podejrzanego. 42-latka zatrzymano godzinę później. Na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawiono mu zarzut rozboju popełnionego w warunkach recydywy, o której mowa w art. 64 § 2 kodeksu karnego. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl