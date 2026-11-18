Inauguracja w norweskim Lillehammer

Kolejna edycja prestiżowego cyklu rozpocznie się już w najbliższy piątek. Areną pierwszych zmagań będzie skocznia w norweskim Lillehammer. W poprzednim sezonie 2025/2026 najlepszy okazał się Słoweniec Domen Prevc. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewniło mu zdobycie Kryształowej Kuli.

Zmagania skoczków zawsze przyciągają ogromną uwagę kibiców na całym świecie. Norweskie Lillehammer to tradycyjne miejsce w zimowym kalendarzu startów. Domen Prevc staje przed trudnym zadaniem obrony wywalczonego przed rokiem trofeum. Zawodnicy z wielu krajów przygotowali najwyższą formę na pierwsze konkursy.

Kto najczęściej zdobywał Kryształową Kulę?

Historia skoków narciarskich pamięta wielu wybitnych multimedalistów. Czterokrotnie po główne trofeum sięgał Adam Małysz w latach 2001-2003 oraz w 2007 roku. Takim samym osiągnięciem może pochwalić się legendarny Fin Matti Nykaenen. Z kolei trzy razy klasyfikację generalną wygrywali Austriacy Andreas Goldberger i Stefan Kraft.

Polscy kibice mają kolejne powody do dumy z osiągnięć swoich reprezentantów. Dwukrotnie triumfatorem całego cyklu zostawał polski zawodnik Kamil Stoch. Miało to miejsce w 2014 oraz w 2018 roku. Te historyczne wyniki stanowią ogromną inspirację dla wszystkich skoczków rywalizujących o najwyższe laury.