Sara James ma jechać na Eurowizję 2027! Fani wybrali faworytkę

To ją fani Eurowizji chcą w Bułgarii

"Wymarzony reprezentant Polski na ESC 2027" został wybrany! To plebiscyt, w którym co roku udział biorą najwierniejsi fani konkursu. Ci, którzy znają go najlepiej i którym najłatwiej wskazać, kto może osiągnąć na nim sukces. Głosowanie organizowane jest przez portal Dziennik Eurowizyjny i kanał Eurovibes. Dowiedzieliśmy się już, że według miłośników konkursu, na 71. Konkursie Piosenki Eurowizji w Burgas reprezentantką Polski powinna zostać Sara James! To spodziewany wybór. Fani Eurowizji postawili na młody talent, który już przyniósł nam wiele radości w międzynarodowych wydarzeniach.

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Sara James idealna na Eurowizję

W 2021 roku Sara James z piosenką "Somebody" zajęła 2. miejsce na Eurowizji Junior w Paryżu. Później swoich sił próbowała też w Stanach Zjednoczonych. Była uczestniczką amerykańskiego "Mam talent". Zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella i dotarła aż do wielkiego finału, gdzie miała okazję wystąpić z Black Eyed Peas. Co ciekawe, Sara James startowała już w preselekcjach do Eurowizji 2025, ale wycofała się z nich kilka godzin przed ogłoszeniem stawki. Reprezentantką Polski została wówczas Justyna Steczkowska. Czy Sara pojawi się w stawce w 2027 roku? Tego jeszcze nie wiemy. Skontaktowaliśmy się z teamem artystki w tej sprawie, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Pełne wyniki plebiscytu

O zwycięzcy w plebiscycie "Wymarzony reprezentant Polski na ESC 2027" zdecydowali czytelnicy Dziennika Eurowizyjnego, widzowie Eurovibes oraz eksperci wybrani przez orgnizatorów. Głosowanie odbywało się przez social media oraz za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Pełne wyniki prezentują się następująco:

Sara James - 154 pkt. Michał Szpak - 133 pkt. Roxie Węgiel - 128 pkt. Margaret - 101 pkt. Sylwia Grzeszczak - 89 pkt Igor Herbut - 85 pkt. Natalia Szroeder Zalia Kaeyra Marcin Maciejczak Sargis Viki Gabor

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