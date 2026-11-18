Anne Hathaway łączy wielkie sukcesy filmowe ze szczęściem rodzinnym

Ostatnie miesiące były dla Anne Hathaway wyjątkowo intensywne zawodowo. Od początku roku w kinach pojawiło się aż pięć produkcji z udziałem aktorki, wśród których znalazła się kontynuacja hitu „Diabeł ubiera się u Prady” oraz głośny obraz „Odyseja”, mogący przynieść jej kolejną statuetkę Oscara.

W ramach promocji nowych filmów gwiazda Hollywood podróżowała po całym globie. Chętnie rozmawiała z dziennikarzami i z uśmiechem pozowała na czerwonych dywanach. Kiedy w kwietniu zjawiła się na premierze produkcji „Mother Mary”, nikt jeszcze nie podejrzewał jej stanu błogosławionego, jednak na kolejnych wydarzeniach dumnie eksponowała już ciążowe krągłości.

Oficjalne wieści o powiększeniu rodziny pojawiły się na jej profilu na Instagramie w czerwcu bieżącego roku. Na opublikowanym zdjęciu Anne Hathaway miała na sobie biały zestaw uwydatniający brzuszek, który czule obejmowała dłońmi, dodając do fotografii krótki, lecz bardzo wymowny podpis „Kochanie, jestem twoja!”.

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Anne Hathaway urodziła trzecie dziecko. Gwiazdę przyłapano na spacerze

Trzecie dziecko Anne Hathaway przyszło już na świat. Światowe media zaczęły rozpisywać się o tym radosnym fakcie, gdy 44-letnią aktorkę sfotografowano z niemowlęciem w ramionach podczas spaceru, o czym jako pierwszy doniósł serwis TMZ.

Dotychczas ani sama zainteresowana, ani osoby z jej bliskiego otoczenia nie skomentowały oficjalnie tych doniesień. Gwiazda już wcześniej z uśmiechem zapowiadała, że po październikowej premierze obrazu „Verity” wycofa się z życia publicznego. Zgodnie z obietnicą szczęśliwa mama całkowicie poświęca się teraz bliskim, a płeć jej nowo narodzonej pociechy pozostaje tajemnicą.

Prywatnie aktorka już od 2008 roku tworzy udany związek z producentem oraz projektantem biżuterii Adamem Shulmanem. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2012 roku i wspólnie wychowują dwóch starszych chłopców, 10-letniego Jonathana i 6-letniego Jacka.

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