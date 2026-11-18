Zaraz po zakończeniu rywalizacji wzruszony Robert Lewandowski ze łzami w oczach samotnie okrążał murawę w ramach rundy honorowej. Piłkarz skierował się w końcu pod jedną z trybun, gdzie dziękował zgromadzonym fanom za wsparcie, składał podpisy oraz robił sobie z nimi pamiątkowe fotografie. Dokładnie w tym samym momencie z innego sektora na płytę boiska przedostała się młoda fanka, która miała na sobie trykot FC Barcelony z nazwiskiem polskiego napastnika.

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Kobieta pokonała dystans dzielący ją od zawodnika i z dużym impetem wpadła bezpośrednio w stronę kapitana reprezentacji Polski. Całe zajście z boku prezentowało się dość niebezpiecznie, dlatego do akcji błyskawicznie wkroczyli stadionowi stewardzi, którzy próbowali zablokować jej dostęp do piłkarza.

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Chociaż sytuacja wywołała spore poruszenie i natychmiastową interwencję ochrony, sam zawodnik nie stracił głowy. Robert Lewandowski zasygnalizował służbom porządkowym wstrzymanie działań, doceniając tym samym ogromną determinację młodej kobiety.

Kapitan kadry poświęcił kibicce nieco więcej czasu i zrobił sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. Następnie piłkarz zdjął z siebie meczową koszulkę reprezentacji Polski, wręczył ją wyraźnie poruszonej kobiecie i mocno ją wyściskał. Dopiero po tym ochroniarze przejęli fankę i wyprowadzili ją z boiska za złamanie regulaminu.

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Incydent uchwycili obecni na stadionie reporterzy Kanału Sportowego, a wideo błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Użytkownicy internetu w komentarzach doceniają opanowanie, klasę i pełne empatii podejście Roberta Lewandowskiego. Równocześnie wielu komentujących wskazuje na poważne błędy w zabezpieczeniu obiektu, które umożliwiły postronnej osobie tak łatwe dotarcie do sportowca.

Niezależnie od bardzo życzliwego przyjęcia ze strony samego zawodnika, kobieta nie uniknie przewidzianych prawem konsekwencji swojego czynu. Za wtargnięcie na murawę standardowo nakładane są surowe kary finansowe oraz wieloletnie zakazy stadionowe.

Fanka Lewandowskiego spełniła swoje marzenie 🥹 https://t.co/88fT4IZMdZ— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 17, 2026