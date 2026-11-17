Chociaż od śmierci Janusza Majewskiego minęły już przeszło trzy lata, pamięć o wybitnym twórcy filmowym nie słabnie. Okazuje się jednak, że bogaty dorobek artystyczny to nie jedyna rzecz, z jakiej zapamiętano reżysera. Jego przyjaciele i znajomi doskonale wiedzieli, że filmowiec posiadał niezwykle oryginalne hobby, które pielęgnował z wielkim zaangażowaniem.

Janusz Majewski kolekcjonował laski

Przez wiele dekad artysta z ogromnym zaangażowaniem zbierał laski spacerowe. Jego córka wspominała, że w każdą niedzielę regularnie odwiedzał warszawski bazar Wolumen, wypatrując tam kolejnych unikatów do swojego zbioru, który ostatecznie liczył ponad sto sztuk. Zgromadzone przez niego egzemplarze, przywożone z najróżniejszych zakątków świata, były prawdziwymi dziełami sztuki użytkowej, a nie zwykłymi przedmiotami. W kolekcji znajdowały się modele z kości słoniowej, okazy ze srebrnymi rękojeściami, egzemplarze skrywające wewnątrz sztylet, a także takie, które po rozłożeniu zmieniały się w krzesełko.

Anna Klara Majewska podzieliła się niedawno historią niezwykłego dowodu pamięci o swoim ojcu. Odwiedzając grób rodziców na Powązkach Wojskowych, znalazła pozostawioną przez kogoś elegancką laskę. Do nietypowego przedmiotu dołączono małą karteczkę, której treść tłumaczyła powód złożenia tego osobliwego daru.

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Kto zostawił prezent na grobie Janusza Majewskiego?

Szybko wyszło na jaw, że za tym gestem stoi pewien scenarzysta. Mężczyzna planował wręczyć ten upominek Januszowi Majewskiemu jeszcze za jego życia, lecz nie zdołał zrealizować swojego zamiaru przed śmiercią artysty. Zdecydował się więc złożyć spóźniony podarunek bezpośrednio na mogile reżysera. Na pozostawionej wiadomości widniały słowa: „Dla rodziny pana profesora. Prezent, którego nie zdążyłem wręczyć osobiście”.

Całe to wydarzenie wywołało ogromne wzruszenie u córki zmarłego twórcy. Publikując wpis na ten temat, podkreśliła, jak bardzo wyjątkowy jest ten gest wykonany niemal trzy lata po odejściu jej ojca. „Spóźniony prawie trzy lata podarunek, a zarazem jeden z najbardziej osobliwych i wzruszających dowodów pamięci, jakie można sobie wyobrazić” – napisała Anna Klara Majewska.

"Jedna z nich sama go odnalazła"

Kobieta zaznaczyła także, iż reżyser bez wątpienia doceniłby symboliczny wymiar całego zdarzenia. Podsumowując tę historię, wspomniała o specyficznym poczuciu humoru swojego taty i w zabawny sposób nawiązała do jego wieloletniej pasji kolekcjonerskiej. „Przez kilkadziesiąt lat uganiał się za laskami, a teraz, kiedy już przestał, jedna z nich sama go odnalazła” – podsumowała córka artysty.

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