Sara James nie do poznania na gali! Świetnie się bawiła w towarzystwie Margaret

Sara James należy do najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia. Znana z "The Voice Kids", Eurowizji Junior i "America's Got Talent" wokalistka chętnie eksperymentuje ze swoim stylem, zaskakując rozmaitymi kreacjami. Ostatnio w nowym wydaniu pokazała się na gali "Kobieta Roku Glamour", gdzie miała za zadanie wręczyć statuetkę swojej następczyni wśród laureatek.

Kobieta Roku Glamour 2026: Sara James wręczyła statuetkę Roxie Węgiel

W zeszłym roku Sara James została Kobietą Roku w nagrodach magazynu "Glamour", jeśli chodzi o kategorię "popkultura". Tym razem statuetka powędrowała do innej gwiazdy, która debiutowała jako zwyciężczyni "The Voice Kids" i reprezentantka Polski na Eurowizji Junior - Roxie Węgiel. Obie utalentowane piosenkarki olśniewały eleganckimi, a jednocześnie odważnymi, kreacjami.

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Na ściance pozowała do zdjęć z Margaret

Gala pełna znanych osobistości była znakomitą okazją do pokazania się światu w nowym wydaniu i powalczenia o uwagę fotoreporterów. Sara James, która ostatnio zdecydowała się na prosty garnitur, tym razem postawiła na nieco bardziej eksperymentalną suknię z prześwitami. Uwagę zwracała też mocna, ciemna szminka, a do tego kolczyk w nosie oraz upięte włosy z elegancko wystylizowanymi "baby hairs" na czole.

Osiemnastolatka dołączyła też na ściance do starszej koleżanki po fachu - Margaret, z którą ma znakomite relacje. Panie doskonale znają się chociażby z racji współpracy w projekcie Babie Lato, dlatego nic dziwnego, że świetnie się czuły w swoim towarzystwie i posyłały całusy do obiektywów. Myślicie, że Sara celowo dodała sobie lat taką stylizacją? Zdjęcia z gali Kobieta Roku Glamour znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Sara James i duże zmiany w jej życiu

Ostatnio u młodej gwiazdy wiele się dzieje. W czerwcu Sara James wkroczyła w pełnoletność i rozpoczęła poszukiwania mieszkania w Warszawie. Poza licznymi projektami muzycznymi wokalistka dołączyła też do ekipy "The Voice Kids", jako najmłodsza trenerka w programie w jego historii. Wielu fanów już nie może się doczekać kolejnych poczynań piosenkarki. My również!

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