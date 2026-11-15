Robert Pattinson jako James Bond? Gwiazdor jest nowym faworytem!

Nie Jack Lowden ani Callum Turner, ale Robert Pattinson ma zagrać Jamesa Bonda w kolejnych częściach ponadczasowej serii. Choć wszystko pozostaje póki co w fazie spekulacji, świeże dziennikarskie ustalenia rzuciły nowe światło na temat tego, kto zostanie następcą Daniela Craiga. Gwiazdor "Odysei" miał nawet dostać wyjątkowo korzystną propozycję.

James Bond - kto go zagra? Trwają spekulacje

Pierwsza powieść o losach agenta 007 - "Casino Royale", ukazała się w 1953 roku. Dziewięć lat później odbyła się z kolei premiera filmu "Dr. No", który zapoczątkował kultową serię. James Bond stał się jedną z najbardziej kultowych postaci światowego kina, a aktorem, który wcielił się w niego siedmiokrotnie w latach 60., był legendarny Sean Connery. W częściach od 21. do 25. agenta zagrał Daniel Craig, jednak teraz musi zostać znaleziony następca.

Po premierze ostatniej części w 2021 roku pojawiły się rozmaite przypuszczenia. Niektórzy zastanawiali się, czy nadszedł czas na pierwszego czarnoskórego Bonda, jednak typowany do tego rozwiązania brytyjski aktor Idris Elba zaprzeczył w czerwcu br., jakoby miał taką propozycję. Na liście ścisłych faworytów w medialnych przeciekach znaleźli się natomiast Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden.

Robert Pattinson nowym faworytem. Miał otrzymać korzystne warunki

Niespodziewanie - teraz wybrzmiało nowe nazwisko. Jak donosi "Puck News", głównym faworytem do roli Bonda jest dziś Robert Pattinson. 40-letni aktor - znany dawniej z "Harry'ego Pottera" i sagi "Zmierzch", a ostatnio również z filmów Nolana: "Tenet" i "Odyseja" - miał według ustaleń usłyszeć wyjątkową propozycję. Twórcy nadchodzącej produkcji o agencie 007 rzekomo zaproponowali mu większe wynagrodzenie niż innym aktorom, a także podpisanie kontraktu na trzy zamiast czterech filmów. Według "The Hollywood Reporter" - w Londynie odbył się już casting, w którym uczestniczyli nie tylko Turner, O'Connor i Lowden, ale też właśnie Pattinson. Czy wielkiego ogłoszenia nowego Jamesa Bonda możemy spodziewać się już wkrótce? Czas pokaże.

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Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie