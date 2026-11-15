Robert Pattinson jako James Bond? Gwiazdor jest nowym faworytem!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 17:19

Fani kultowej serii o Jamesie Bondzie zastanawiają się, kto zostanie nowym agentem 007. Lista aktorów, którzy potencjalnie mogą otrzymać tę rolę, zdaje się tylko wydłużać. Według najnowszych doniesień, pojawił się nowy faworyt na preferencyjnych warunkach. Nowym Bondem może zostać... Robert Pattinson!

Aktor Robert Pattinson w ciemnej marynarce uśmiecha się delikatnie. O tym, czy zostanie nowym Bondem, przeczytasz na Eska.
Autor: Fred Duval/ Shutterstock

Nie Jack Lowden ani Callum Turner, ale Robert Pattinson ma zagrać Jamesa Bonda w kolejnych częściach ponadczasowej serii. Choć wszystko pozostaje póki co w fazie spekulacji, świeże dziennikarskie ustalenia rzuciły nowe światło na temat tego, kto zostanie następcą Daniela Craiga. Gwiazdor "Odysei" miał nawet dostać wyjątkowo korzystną propozycję.

James Bond - kto go zagra? Trwają spekulacje

Pierwsza powieść o losach agenta 007 - "Casino Royale", ukazała się w 1953 roku. Dziewięć lat później odbyła się z kolei premiera filmu "Dr. No", który zapoczątkował kultową serię. James Bond stał się jedną z najbardziej kultowych postaci światowego kina, a aktorem, który wcielił się w niego siedmiokrotnie w latach 60., był legendarny Sean Connery. W częściach od 21. do 25. agenta zagrał Daniel Craig, jednak teraz musi zostać znaleziony następca.

Po premierze ostatniej części w 2021 roku pojawiły się rozmaite przypuszczenia. Niektórzy zastanawiali się, czy nadszedł czas na pierwszego czarnoskórego Bonda, jednak typowany do tego rozwiązania brytyjski aktor Idris Elba zaprzeczył w czerwcu br., jakoby miał taką propozycję. Na liście ścisłych faworytów w medialnych przeciekach znaleźli się natomiast Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden.

Robert Pattinson nowym faworytem. Miał otrzymać korzystne warunki

Niespodziewanie - teraz wybrzmiało nowe nazwisko. Jak donosi "Puck News", głównym faworytem do roli Bonda jest dziś Robert Pattinson. 40-letni aktor - znany dawniej z "Harry'ego Pottera" i sagi "Zmierzch", a ostatnio również z filmów Nolana: "Tenet" i "Odyseja" - miał według ustaleń usłyszeć wyjątkową propozycję. Twórcy nadchodzącej produkcji o agencie 007 rzekomo zaproponowali mu większe wynagrodzenie niż innym aktorom, a także podpisanie kontraktu na trzy zamiast czterech filmów. Według "The Hollywood Reporter" - w Londynie odbył się już casting, w którym uczestniczyli nie tylko Turner, O'Connor i Lowden, ale też właśnie Pattinson. Czy wielkiego ogłoszenia nowego Jamesa Bonda możemy spodziewać się już wkrótce? Czas pokaże.

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