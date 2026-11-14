Artur Orzech uszczypliwie o Rafale Brzozowskim na Eurowizji. Powiedział to podczas Eurowizji Azja

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Tajlandia została gospodarzem pierwszej odsłony Azjatyckiego Konkursu Piosenki Eurowizji. Do Bangkoku przyjechały delegacje z 11 uczestniczących krajów, by powalczyć o zwycięstwo w tym historycznym widowisku. Jednym z wokalistów w stawce jest reprezentant Mongolii - Beck. Co ma wspólnego z Rafałem Brzozowskim? Skomentował to nawet polski komentator Eurowizji.
Mongolski Rafał Brzozowski? Artur Orzech nie pohamował się od komentarza
Artur Orzech jest "głosem Eurowizji" w Polsce od 1992 roku i wielu widzów nie wyobraża sobie oglądania widowiska bez jego komentarza. Tym razem dziennikarz został komentatorem pierwszej edycji Eurowizji Azja, nie stroniąc od słów na temat wokalnych popisów uczestników. Z kolei tuż przed występem Becka z Mongolii opowiedział widzom, że jest on prezenterem w telewizji, która wysłała go do Bangkoku.
- Mongolski nadawca wybrał prezentera, który potrafi w karaoke, skąd ja to znam - skwitował dziennikarz.
Jak nie trudno się domyślić, Artur Orzech odniósł się w ten sposób do postaci Rafała Brzozowskiego. Piosenkarz został wewnętrznie nominowany przez Telewizję Polską na reprezentanta naszego kraju w 2021 roku, kiedy był na jej antenie prowadzącym teleturniej "Jaka to melodia?". W obliczu krytyki ówczesny prezes TVP, Jacek Kurski, bronił tej decyzji jako profesjonalnego wyboru eskpertów odpowiedzialnych za udział Polski w konkursie.
Eurowizja Azja 2026 w Bangkoku
Po prawie dwóch dekadach zapowiedzi Eurowizja Azja doszła do skutku. Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowała Tajlandia w sobotę, 14 listopada. Lista uczestników jest następująca:
- Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"
- Kambodża – Monetrey – "I let you go"
- Laos – Thinla – "BAE"
- Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)"
- Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo"
- Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"
- Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele"
- Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma"
- Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"
- Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya"
- Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky".
Więcej o artystach i ich utworach dowiesz się z naszej galerii poniżej.