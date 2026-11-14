James Blunt zmieni imię na Ryan Air? Po prawie 20 latach artysta wrócił na szczyt notowań!

James Blunt, a właściwie - James Blount, rozpoczął karierę muzyczną po odejściu z brytyjskiej armii. Jego dwa pierwsze albumy były tak popularne, że artysta sprzedał ponad 20 mln płyt i należy do największych legend brytyjskiej muzyki lat 2000-2009. Teraz wrócił do łask słuchaczy wraz z nowym wydawnictwem, które kosztowało go... przegrany zakład.
James Blunt znowu na szczycie. Sukces "Airplane Mode"
Ósmy album studyjny wokalisty - "Airplane Mode", zadebiutował na pierwszym miejscu w notowaniu UK Album Charts. Tym samym, 52-letni James Blunt powraca na szczyt tego notowania po 19-letniej przerwie, kiedy jego drugi album pt. "All the lost souls" również dotarł na to zaszczytne miejsce. Wraz z rockowym duetem Royal Blood, Blunt strącił z prowadzenia krążek Olivii Rodrigo.
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Przegrał zakład i zmieni nazwisko?
James Blunt nie ukrywa wdzięczności. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podziękował za płynące z całego świata wsparcie.
- Nie jestem w stanie opisać, jak wdzięczny jestem każdej osobie, która ściągnęła, kupiła lub streamowała mój album - powiedział artysta w rozmowie z Official Charts.
Profil brytyjskich notowań muzycznych przypomniał, że Blunt założył się kiedyś o to, iż jeśli powróci z nową twórczością na pierwsze miejsce list sprzedaży - zmieni swoje dane na Ryan Air. Czy gwiazdor faktycznie będzie się nazywał podobnie do popularnej, taniej linii lotniczej. Czas pokaże. Jak na razie, Blunt zamierza świętować sukces.
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James Blunt w Polsce. Kiedy i gdzie wystąpi?
Wydanemu 6 listopada krążkowi "Airplane Mode" towarzyszy promocyjna trasa koncertowa. W jej ramach James Blunt zagra także dla polskich fanów. Artysta wystąpi 10 marca 2027 roku we wrocławskiej Hali Stulecia.