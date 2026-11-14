Edyta Górniak gotowa na miłość po siedmiu latach. Wiadomo, jakiego partnera szuka

Edyta Górniak i jej burzliwe związki. Zdrada partnera złamała jej serce

W swoim dotychczasowym życiu Edyta Górniak tworzyła kilka głośnych medialnie relacji, z których większość niestety miała niezwykle burzliwy finał. Jej pierwszym poważnym uczuciem był Dariusz Kordek, poznany w trakcie prób do musicalu „Metro”. Choć para rzekomo miała w planach wzięcie ślubu, to ich wspólna droga zakończyła się jeszcze przed sformalizowaniem związku.

Szerokim echem odbiły się także romanse wokalistki ze znanymi dziennikarzami, Piotrem Gembarowskim oraz Piotrem Kraśko, z którym zdecydowała się zamieszkać już po paru tygodniach znajomości. Przez krótszy bądź dłuższy czas u jej boku pojawiali się też producent muzyczny Christopher Neil, pełniący funkcję prezesa i redaktora naczelnego Radia Zet Robert Kozyra, a także kompozytorzy Adam Sztaba i Paul Wilson. Z kolei przed kilkoma laty artystka weszła w relację z młodszym o ponad dziesięć lat kierowcą rajdowym Mateuszem Zalewskim.

Na ślubnym kobiercu diwa stanęła zaledwie raz, wybierając na męża muzyka Dariusza Krupę, z którym doczekała się syna Allana. Tego małżeństwa nie wspomina jednak dobrze, a jej były wybranek prowadził później auto pod wpływem narkotyków i śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Z kolei w 2021 roku artystka ujawniła relację z tajemniczym Andrzejem, który mocno ją skrzywdził. Mężczyzna dopuszczał się zdrady, a cała prawda wyszła na jaw w momencie, gdy jego kochanka zaszła w ciążę.

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Edyta Górniak szuka nowego partnera. Zdradziła wymagania w „Halo, tu Polsat”

Bolesne doświadczenie niewierności sprawiło, że Edyta Górniak całkowicie zamknęła się na uczucia i poświęciła pracy zawodowej. Piosenkarka 14 listopada świętuje swoje 54. urodziny, a parę dni przed tą datą, podczas „Koncertu WOLNOŚCI!” w Toruniu, niespodziankę sprawiła jej ekipa programu „Halo, tu Polsat”. Krótki wywiad z artystką został wyemitowany w sobotniej odsłonie tego formatu.

Podczas spotkania dziennikarka Kamila Ryciak złożyła Edycie Górniak gorące życzenia urodzinowe. W odpowiedzi jubilatka przyznała, że niezmiennie naj bardziej pragnie dla siebie pokoju na świecie.

„Moim życzeniem, nawet nie marzeniem, życzeniem, które zamawiam od wszechświata jest pokój na ziemi. Pokój nam wszystkim, nie tylko ludziom dobrej woli, pokój nam wszystkim. [...]

Życzę nam pokoju. Żebyśmy spokojnie zasypiali i budzili się z nadzieją i inspiracją, bo ten świat niezwykle inspiruje. To jest moje główne życzenie na urodziny” - powiedziała Edyta Górniak.

Zaraz po tej wzruszającej wypowiedzi gwiazda uśmiechnęła się i ogłosiła swoją gotowość na nowe uczucie. Po siedmioletniej przerwie od chodzenia na randki wokalistka pragnie na nowo otworzyć swoje serce przed drugim człowiekiem.

„A po za tym chyba mogę powiedzieć, że I'm ready for love! [z ang. Jestem gotowa na miłość]. Po siedmiu latach nierandkowania, I think I'm ready for love” - rzuciła piosenkarka.

Artystka ma już dokładnie sprecyzowane oczekiwania wobec cech, jakie powinien posiadać jej przyszły wybranek. Wokalistka podkreśla, że potencjalny partner musi być po prostu dobrym człowiekiem.

„Dobry człowiek po prostu. Dobry człowiek, przyjaciel, który kocha podróżować, który kocha, że myję okna po swojemu” - podsumowała.

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