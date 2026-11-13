"Wśród nocnej ciszy" - obsada i bohaterowie. Kto jest kim w serialu HBO Max?

"Wśród nocnej ciszy" to kolejny wyśmienity serial w dorobku Jana Holoubka, który tym razem połączył siły z Maciejem Kowalewskim i HBO Max, by powołać do życia fabularną (bo nie do końca zgodną z faktami) opowieść o zbrodni połanieckiej. Produkcja zbiera wyśmienite recenzje i wygląda na to, że znajdzie się w każdym zestawieniu najlepszych seriali 2026 roku (po twórcy "Heweliusza" chyba niczego innego się nie spodziewaliśmy).

"Jak zagrać potwora i nie zwariować? Justyna Wasilewska o roli we "Wśród nocnej ciszy"

"Wśród nocnej ciszy" - obsada i bohaterowie. Kto jest kim w nowym serialu Jana Holoubka?

"Wśród nocnej ciszy" to ciekawy przypadek serialu, w którym nie mamy jednego konkretnego protagonisty, a bohatera zbiorowego. Główne role grają:

Jędrzej Hycnar jako śledczy Henryk Maczek,

Łukasz Simlat jako sołtys Lech Wojda,

Justyna Wasilewska jako Irena Karaś,

Magdalena Biegańska jako Zdzisława Kaleta,

Adam Woronowicz jako Władysław Kaleta,

Nel Kaczmarek jako Krystyna Matuszek,

Mateusz Górski jako Stanisław Matuszek,

Tomasz Schuchardt jako prokurator Kiełczkowski,

Ewelina Starejki jako Roma Wojda,

Tomasz Włosok jako Stanisław Kula,

Kacper Sasin jako Józef Karaś,

Marcin Bosak jako ojciec Stasia,

Artur Paczesny jako Wojciech Dąbrowski,

Andrzej Popiel jako Sławomir Łaba.

Szczegółowe opisy bohaterów i ich wzajemnych powiązań znajdziecie w poniższej galerii.

23

Na ekranie pojawiają się również m.in. Dariusz Chojnacki, Karolina Kowalska, Krzysztof Surówka, Mateusz Górski, Maria Kania, Natan Horodecki, Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Mikołaj Chroboczek, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz oraz Łukasz Garlicki.

CZYTAJ TEŻ: Jan Holoubek znów straumatyzuje Polaków. "Wśród nocnej ciszy" to najlepszy polski serial tego roku [RECENZJA]

Jan Holoubek o obsadzie "Wśród nocnej ciszy"

Nie jest tajemnicą, że Jan Holoubek jest jednym z tych reżyserów, którzy lubią stałe współprace z wybranymi aktorami i aktorkami. - Ja w ogóle najchętniej to bym ze wszystkimi naraz zrobił coś, bo wszystkich tych aktorów, z którymi jak dotąd pracowałem, bardzo kocham - przyznaje w naszej rozmowie. Łukasz Simlat grał w jego "Rojście", Justyna Wasilewska zachwyciła rolą w "Heweliuszu", a Tomasz Schuchardt był i w "Wielkiej wodzie" i utonął w katastrofie wspomnianego promu. Jest jednak we "Wśród nocnej ciszy" pokaźne grono aktorów, którzy dopiero debiutowali u Holoubka.

- Z wieloma aktorami, którzy tu zagrali główne role, ja nie pracowałem wcześniej. Bo choćby Jędrzej Hycnar - to nasza pierwsza współpraca. Magda Biegańska, główna rola kobieca, była u mnie w dwóch jakichś mikroepizodach kiedyś, w "Heweliuszu" i wcześniej w "Rojście". [...] To jest taki melanż pomiędzy tymi, których już znałem, a kompletnie nowymi aktorami, bo wymieniłem [wcześniej] dwójkę, ale jeszcze nie pracowałem z Tomkiem Włosokiem, Kacprem Sasinem, Popielem, Karoliną Kowalską. To są wszystko bardzo duże role w tym serialu i to są ludzie, z którymi spotkałem się pierwszy raz - kwituje reżyser.

Nowe odcinki serialu "Wśród nocnej ciszy" debiutują w piątki w HBO Max. Ostatni obejrzymy na niecały tydzień przed wigilią.

CZYTAJ TEŻ: "Bunt" nadchodzi. Netflix pokazał zwiastun nowego serialu z Borysem Szycem