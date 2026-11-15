Rafał Brzoska hucznie świętował 49. urodziny. Gwiazdy bawiły się w warszawskim klubie

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah utrzymują bliskie relacje z gwiazdami

Założyciel i prezes InPostu, Rafał Brzoska, należy do grona najbardziej znanych biznesmenów w Polsce. Swoją drogę zawodową rozpoczynał jeszcze na studiach, a obecnie może pochwalić się statusem miliardera. Choć najzamożniejsi Polacy zazwyczaj unikają medialnego rozgłosu, przedsiębiorca bardzo chętnie pojawia się w blasku fleszy.

Towarzyszy mu w tym niezmiennie jego żona, Omenaa Mensah. Para regularnie odwiedza prestiżowe gale, akcje charytatywne oraz rozmaite imprezy. Wspólna obecność na salonach pozwala małżonkom na podtrzymywanie zażyłych znajomości z wieloma popularnymi postaciami.

Małżeństwo od kilku lat odpowiada także za organizację Gali Top Charity, uchodzącej za jedno z kluczowych wydarzeń w branży. W bieżącym roku Omenaa Mensah po raz pierwszy przygotowała tę imprezę również poza granicami kraju.

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Urodziny Rafała Brzoski przyciągnęły tłum gwiazd. Małgorzata Rozenek-Majdan i Ewa Chodakowska na imprezie

W miniony weekend o parze znów zrobiło się głośno za sprawą kolejnego wydarzenia. Tym razem okazją do zabawy były 49. urodziny Rafała Brzoski, które przypadały dokładnie w piątek 13 listopada. Biznesmen nie przejął się jednak przesądami dotyczącymi pechowej daty i wyprawił huczne przyjęcie w samym sercu Warszawy.

Spotkanie zorganizowano w jednym ze stołecznych klubów, gdzie pierwsi zaproszeni zameldowali się w okolicach godziny dwudziestej. Wśród licznie zgromadzonych znanych twarzy znalazła się między innymi zaprzyjaźniona z gospodynią Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka wybrała na ten wieczór połyskującą kreację, która eksponowała jej zgrabne nogi.

Swoją wysportowaną figurę podkreśliła także Ewa Chodakowska, której na przyjęciu towarzyszyła Żaneta Gortat-Stanisławska. Panie po opuszczeniu lokalu postanowiły wybrać się razem na zapiekanki. Z kolei sam solenizant w towarzystwie swojej ukochanej żony oddawał się wspólnym tańcom w klubowej toalecie.

Na liście gości urodzinowych Rafała Brzoski znaleźli się ponadto Quebonafide z Martyną Byczkowską, Olivier Janiak z Karoliną Malinowską, a także Krzysztof Stanowski ze swoją małżonką.

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