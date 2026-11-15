Elina Switolina pozowała do magazynu „XXL”. Słynna tenisistka ma za sobą odważną sesję

Elina Switolina zagra o tytuł w finale WTA Finals

Końcówka obecnego sezonu układa się dla reprezentantki Ukrainy znakomicie. Już w niedzielę, 15 listopada, Elina Switolina powalczy w wielkim finale prestiżowego turnieju WTA Finals, określanego również mianem Turnieju Mistrzyń, gdzie do rywalizacji przystępuje osiem najlepszych tenisistek globu. Zmagania nie rozpoczęły się dla niej najlepiej, ponieważ na otwarcie uległa Rosjance Mirze Andriejewej 4:6, 0:6. Później zanotowała jednak serię trzech wygranych z rzędu, pokonując najpierw Czeszkę Karolinę Muchovą (3:6, 6:2, 6:2), a następnie Białorusinkę Arynę Sabalenkę (6:3, 6:3, 6:1) i inną czeską zawodniczkę, Lindę Noskovą (6:2, 6:1). Decydujące starcie w WTA Finals przyniesie Ukraince szansę na zrewanżowanie się Andriejewej. Choć w roli faworytki wystąpi znajdująca się w wyśmienitej formie Rosjanka, jej rywalkę z pewnością stać na sprawienie niespodzianki. Switolina przyciąga uwagę nie tylko świetną grą na korcie, ale także niezwykłą urodą oraz perfekcyjnie ukształtowaną, sportową sylwetką. Zawodniczka chętnie bierze udział w śmiałych projektach fotograficznych, a w 2017 roku zdecydowała się na odważną sesję na łamach magazynu „XXL”. Kształty finalistki Turnieju Mistrzyń rozpalają zmysły fanów również w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia.

Odważne zdjęcia Eliny Switoliny

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Elina Switolina rozwodzi się z Gaelem Monfilsem

W ostatnim czasie nazwisko ukraińskiej sportsmenki nie schodziło z czołówek portali również ze względu na jej życie prywatne i zakończenie małżeństwa z Gaelem Monfilsem. Tenisistka opublikowała oficjalny komunikat tłumaczący powody rozstania, po którym w sieci zamieściła jeszcze jeden, niezwykle poruszający wpis.

Gael Monfils przerywa milczenie po rozstaniu z Eliną Switoliną. Padły słowa o "krwawiącym sercu"

„W tamtym wpisie podzieliłam się tylko jednym z powodów, które wpłynęły na moją decyzję i skłoniły mnie do refleksji nad swoim życiem i przyszłością. Prawda jest jednak taka, że kryje się za tym znacznie więcej i nigdy nie chodziło tylko o jedną kwestię. Kiedy żyjesz w rzeczywistości wojennej przez ponad 4,5 roku, doświadczając tak wielu różnych sytuacji, emocji i trudnych chwil, w naturalny sposób zaczynasz patrzeć na życie inaczej. Zmienia się twoja perspektywa, przesuwają się wartości i priorytety, i zaczynasz rozumieć, czego naprawdę pragniesz od życia. W pewnym momencie po prostu zdałam sobie sprawę, że nie chcę dalej żyć życiem, w którym nie jestem naprawdę szczęśliwa. I uwierzcie mi, podjęcie tej decyzji było szalenie trudne. Bardzo kocham i szanuję mojego męża. I zawsze będę go kochać i doceniać za to, jakim jest człowiekiem. Właśnie dlatego tak ważne było dla mnie, by być szczerą – zarówno z nim, jak i ze samą sobą. Nie zawsze da się wyjaśnić wszystko, co stoi za tak osobistymi i trudnymi decyzjami w jednym poście. A szczerze mówiąc, niektóre sprawy są po prostu zbyt prywatne, by dzielić się nimi publicznie. Takie było i jest moje podejście do ogłoszenia końca naszego małżeństwa, ale jak niektórzy z was widzieli, kariera Gaela zakończyła się nagle po tym, jak podjął decyzję o jej przerwaniu w związku z naszą sytuacją. Niestety spadła na niego fala oskarżeń, na którą nie zasłużył, dlatego wydaliśmy wspólne oświadczenie. Mam po prostu nadzieję, że to pomoże wam nieco lepiej zrozumieć, co próbowałam przekazać. Proszę jednak o życzliwość i wyrozumiałość – to dla nas obojga niezwykle trudny moment” - przekazała w swoim oświadczeniu Elina Switolina.