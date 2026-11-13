Groźby karalne wobec sąsiadki. Policjanci zabezpieczyli maczetę

Policjanci zabezpieczyli maczetę po groźbach wobec sąsiadki

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że 62-latek miał grozić sąsiadce pozbawieniem życia. Miał przy tym używać maczety. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali mężczyznę pod wpływem alkoholu. Podczas przeszukania pomieszczenia gospodarczego znaleźli i zabezpieczyli maczetę jako dowód w sprawie.

62-latek usłyszał zarzut gróźb karalnych wobec sąsiadki

Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do jednostki policji. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec sąsiadki. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze.

Grzywna i nawiązka dla pokrzywdzonej

62-latek ma zapłacić grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 10 zł każda, nawiązkę w wysokości 500 zł na rzecz pokrzywdzonej oraz koszty sądowe. Policja przypomina, że groźby karalne są przestępstwem. Osoby, które czują się zagrożone, powinny niezwłocznie poinformować o tym policję.

Źródło: Policja.pl