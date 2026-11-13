Patrycja Markowska o tym, jak poznała męża. Musiała odgonić od niego inne kobiety!

Obecna na polskiej scenie muzycznej od 2000 roku Patrycja Markowska z powodzeniem zapracowała na własne nazwisko, będąc córką Grzegorza Markowskiego - wokalisty kultowej grupy Perfect. Przez kilkanaście lat w życiu prywatnym u jej boku trwał aktor Jacek Kopczyński, który u szczytu sławy stanowił dla niej ogromne oparcie. Ich wieloletnia relacja ostatecznie dobiegła jednak końca, a sama artystka, zupełnie nie zakładając takiego scenariusza, niedługo później sformalizowała nowy związek podczas sekretnej uroczystości.

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Patrycja Markowska wzięła ślub w tajemnicy. Kim jest jej mąż?

Zakochani zdecydowali się na cichą, prywatną uroczystość w 2024 roku i długo zachowywali ten fakt wyłącznie dla siebie. Wokalistka zaskoczyła wszystkich informacją o zamążpójściu dopiero przy okazji promocji jednego ze swoich nowych utworów.

- Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości, co w piosence "Miłość, Wiara, Nadzieja", bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! – wyznała otwarcie artystka w rozmowie z serwisem Viva.pl.

Serce gwiazdy skradł restaurator Tomasz Szczęsny. Zarówno on, jak i piosenkarka mieli już synów z wcześniejszych związków. Wokalistka wspólnie z byłym partnerem Jackiem Kopczyńskim, z którym przez kilkanaście lat tworzyła nieformalną relację, doczekała się 18-letniego dziś Filipa.

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Wokalistka odgoniła wianuszek kobiet i wprost zapytała o pocałunek

Małżonkowie nie tylko długo ukrywali sam fakt zawarcia małżeństwa, ale do dziś konsekwentnie chronią swoją prywatność przed mediami. Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny sporadycznie pojawiają się na branżowych imprezach, jednak podczas tych rzadkich publicznych wyjść otwarcie okazują sobie czułość i bliskość.

Niedawno para zdecydowała się na małe odstępstwo od reguły i przyjęła zaproszenie do podcastu Magdy Mołek. Wspominając moment zapoznania, artystka przyznała się do zupełnie niespotykanego u siebie zachowania, jakim było rozgonienie wianuszka kobiet otaczających przystojnego Tomasza.

- Patrzę, a Tomek siedzi na kanapie otoczony pięcioma dziewczynami. I ja nigdy tak nie robię, przysięgam, jestem nieśmiała w życiu, ale ja podeszłam i powiedziałam do tych dziewczyn wszystkich: sio! I one poszły. Nie wiem, czemu one to zrobiły i czemu tak powiedziałam – wspominała z uśmiechem Patrycja Markowska.

Do tego przełomowego spotkania doszło podczas zabawy sylwestrowej organizowanej przez ich wspólną koleżankę. Choć piosenkarka bez ogródek zapytała nowego znajomego o zgodę na pocałunek i zajęcie miejsca na jego kolanach, wewnętrznie nie czuła jeszcze gotowości na kolejną poważną relację. Przyszłość napisała jednak dla nich zupełnie inny scenariusz.

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