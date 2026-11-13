Oszustwa we Wrocławiu i powiecie wrocławskim. Seniorzy stracili ponad 3,3 mln zł

Oszustwa pod pretekstem choroby bliskich we Wrocławiu

79-letnia mieszkanka Wrocławia odebrała telefon od osoby, która przekonywała ją, że jej dzieci są ciężko chore i potrzebują kosztownego leczenia. Kobieta przekazała nieznajomemu mężczyźnie gotówkę w różnych walutach oraz złotą biżuterię. Wartość jej strat wyniosła co najmniej 50 tys. zł. 83-letnia mieszkanka Wrocławia usłyszała, że życiu i zdrowiu jej syna zagraża poważna choroba. Na klatce schodowej przekazała nieznajomemu 17,5 tys. zł.

Oszustwo na zagrożone oszczędności we Wrocławiu

77-letni mieszkaniec Wrocławia odebrał telefon od osób podających się za pracowników banku i policjanta. Rozmówcy przekonywali go, że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Mężczyzna wykonał przelew, wypłacił środki z rachunku, a następnie przekazał pieniądze osobiście w kilku transzach. Stracił co najmniej 167 tys. zł.

Fałszywe inwestycje w powiecie wrocławskim. Strata przekroczyła 3,1 mln zł

74-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uwierzył w ofertę inwestycji giełdowych w obcej walucie. Mężczyzna został wprowadzony w błąd co do sposobu lokowania pieniędzy i możliwości późniejszego odzyskania środków. Stracił ponad 3,1 mln zł.

Fałszywy SMS o mandacie. Policja wskazuje, jak reagować

Oszuści rozsyłają wiadomości, podszywając się pod Wydział Ruchu Drogowego lub Komendę Wojewódzką Policji. W SMS-ach informują o rzekomym naruszeniu przepisów, grożą odsetkami i egzekucją, a także zamieszczają link, który ma prowadzić do szczegółów, a następnie do płatności. Policja podkreśla, że mandatu nie należy opłacać przez link otrzymany w wiadomości SMS. Taką wiadomość należy przekazać na numer 8080 w niezmienionej formie, bez dodatkowych komentarzy i numeru nadawcy.

Ochrona oszczędności przed oszustami

Jeśli rozmówca informuje o chorobie lub wypadku bliskiej osoby albo przekonuje, że oszczędności są zagrożone, przerwij rozmowę i samodzielnie sprawdź te informacje. Zadzwoń do członka rodziny na znany wcześniej numer albo skontaktuj się z bankiem przez oficjalną infolinię. Policja radzi, aby nie przekazywać gotówki nieznajomym, nie wypłacać pieniędzy i nie wykonywać przelewów na polecenie rozmówcy. Przed zainwestowaniem pieniędzy sprawdź firmę, sposób działania inwestycji i możliwość wypłaty środków. Nie podejmuj decyzji pod presją czasu.

Źródło: Policja.pl