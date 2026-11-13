Maja Chwalińska zmaga się z kontuzją. Nowe informacje o stanie zdrowia polskiej tenisistki

Spis treści Maja Chwalińska na wakacjach. Zobacz zdjęcia tenisistki

Ogólne zmęczenie organizmu oraz urazy łokcia i uda sprawiły, że po zwycięstwie w Wuhan Maja Chwalińska przedwcześnie zamknęła sezon, odpuszczając turnieje w Tokio oraz Ningbo. Zawodniczka udała się na urlop, podczas którego mogła w końcu spokojnie odpocząć, zrelaksować się i zregenerować. Mimo tej przerwy Polka nadal nie odzyskała pełni sił, dlatego podjęła decyzję o rezygnacji z gry przeciwko Szwecji w rozgrywkach BJK Cup.

„Wciąż zmagam się z problemami zdrowotnymi i choć sercem bardzo chciałabym być na korcie, rywalizować i reprezentować swój kraj, wiem, że na ten moment nie jestem jeszcze gotowa, by dać z siebie 100 proc. To zdecydowanie nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale czasami najważniejsze jest, by posłuchać swojego organizmu i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni wrócić do zdrowia i formy” - napisała Maja Chwalińska w mediach społecznościowych.

Szczegóły dotyczące obecnego stanu zdrowia polskiej zawodniczki ujawniła w rozmowie z portalem Interia.pl Raquel Martin Skilton, nowa menedżerka ds. PR tenisistki.

„Łokieć Mai wciąż nie jest w pełni sprawny. Potrzebuje ona jeszcze trochę czasu na odpoczynek i regenerację. W międzyczasie intensywnie pracuje jednak nad swoją kondycją i korzysta z fizjoterapii, dążąc do tego, by w przyszłym tygodniu wrócić na kort” - napisała Raquel Martin Skilton.

W kalendarzu zawodniczki na 11 grudnia zaplanowano jeszcze mecz pokazowy z Lindą Noskovą w gdańskiej Ergo Arenie. Z kolei oficjalną rywalizację w nowym sezonie Maja Chwalińska zainauguruje 1 stycznia, kiedy w ramach turnieju United Cup zmierzy się z Belindą Bencic podczas meczu Polski ze Szwajcarią.

Maja Chwalińska na wakacjach. Zobacz zdjęcia tenisistki