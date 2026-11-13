Ewa Skibińska szczerze o nagości na ekranie. Zdradziła kulisy kręcenia scen erotycznych

Ewa Skibińska o walce z nałogiem i nagości w pracy aktorki

Chociaż w tym roku Ewa Skibińska obchodziła 63. urodziny, wciąż pozostaje jedną z najbardziej aktywnych zawodowo aktorek w Polsce. Artystka od momentu swojego debiutu teatralnego w połowie lat 80. występuje praktycznie bez przerw, z powodzeniem dzieląc czas między scenę a plany popularnych produkcji. Patrząc na jej imponujący dorobek, aż trudno przypuszczać, że przez długi czas walczyła z ciężkim uzależnieniem.

Przed kilkoma laty gwiazda publicznie przyznała się do choroby alkoholowej, a obecnie pragnie wspierać innych poprzez własne przeżycia. Wątek ten znalazł się także w świeżo wydanej publikacji "Portret kobiety (nie)dojrzałej", będącej zapisem rozmowy Ewy Skibińskiej z dziennikarką Zuzanną Bukłaho.

W ramach promocji tego wydawnictwa artystka gościła między innymi w programie "Kultura WPełni". Podczas spotkania z Piotrem Grabarczykiem zrelacjonowała proces powstawania książki, która stanowi jej rozliczenie z dawnym życiem. W trakcie tego wywiadu również otwarcie podejmowała wymagające zagadnienia.

Jednym z poruszonych tematów była praca nad ujęciami erotycznymi oraz konieczność zrzucania ubrań przed kamerą. Widzowie doskonale znają bezpośrednie podejście Ewy Skibińskiej do kwestii nagości, gdyż w wielu spektaklach i filmach odsłaniała ciało niemal całkowicie lub w pełni. Aktorka regularnie publikuje także odważne kadry eksponujące figurę na swoim profilu na Instagramie.

Zobacz również: 63-letnia Ewa Skibińska błyszczała na czerwonym dywanie. Koszula spłatała gwieździe figla

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie

Ewa Skibińska wspomina dawne metody reżyserów przy scenach erotycznych

W ostatnim wywiadzie artystka zwróciła uwagę na to, że dawniej reżyserzy zupełnie inaczej podchodzili do aktorek w trakcie kręcenia ujęć wymagających nagości.

„Ludzie, którzy żyją teraz, nie umieją sobie wyobrazić, jakie wtedy było przyzwolenie i na co. [...] Reżyserzy inaczej postępowali z aktorkami, kiedy na przykład była do zagrania scena erotyczna w filmie. Miałam taką scenę. Chciałam przytoczyć nazwisko, ale nie chcę nikogo krzywdzić. Po prostu dostałam setkę wódki, żeby się rozluźnić, i grałam. Czy ja mam teraz z tego powodu cierpieć albo to analizować? To jest dla mnie jakieś nieistotne. Ale mnóstwo było takich zdarzeń. Nawet sygnalizuję o nich w książce” – mówiła Ewa Skibińska w programie "Kultura WPełni".

Gwiazda zaznaczyła również, że to właśnie poprzez ciało w głównej mierze manifestuje swoją kobiecość. Kiedy scenariusz zakłada zrzucenie ubrań na planie, wykonuje to zadanie bez wahania. Ponadto uważa, że odgrywanie nagości bywa dla niej ciekawsze, a niekiedy nawet mniej skomplikowane niż wygłaszanie rozbudowanych monologów.

„Moja kobiecość wyrażała się bardzo również przez ciało. I w życiu, i w teatrze, i w filmie miałam też w sobie jakąś taką karność. Jeśli rola wymagała tego, żeby się rozebrać, nie widziałam powodu, żeby z tym walczyć czy dyskutować. Wydawało mi się, że to jest nawet fajne. A może nawet łatwiejsze niż kilometry monologów. Dla mnie byłoby to łatwiejsze. Są osoby, dla których rozebranie się byłoby trudniejsze, a dla mnie było łatwiejsze” – mówiła Ewa Skibińska.

W trakcie rozmowy Ewa Skibińska przypomniała także opinię Krystiana Lupy. Twórca teatralny uważał sprawę za oczywistą, dzieląc aktorów na tych, którzy chętnie się rozbierają, oraz takich, którzy za tym nie przepadają. Sama aktorka zalicza siebie do pierwszego z tych obozów.

„[...] Więc ja należę do tych, którzy lubią. A wszystkie te opowieści, że »jeżeli to ma sens, to ja się rozbiorę, a jak nie ma sensu, to się nie rozbiorę«, też można łatwo wziąć w nawias i się tym zabawić. A może właśnie odwrotnie? Może będę się rozbierać tam, gdzie nie ma to sensu, a tam, gdzie miałoby to głęboki sens, właśnie tego nie zrobię” – stwierdziła Ewa Skibińska.

Zobacz również: Ewa Skibińska szczerze o medycynie estetycznej. Mówi o sporych komplikacjach po zabiegu

20