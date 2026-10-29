"Milionerzy" w wyjątkowym wydaniu. Bagi i Magda Tarnowska zagrali dla dzieci. Ile wygrali?

Twórca internetowy Mikołaj "Bagi" Bagiński i tancerka Magdalena Tarnowska poznali się w 2025 roku w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W przerwach od intensywnych treningów zrodziło się uczucie, które para zdradziła dopiero po tym, jak wygrała finałowy odcinek i zgarnęła Kryształową Kulę. Od tamtej pory zakochani cieszą się oddanym gronem fanów, a teraz swoją popularność i energię przekuli w dobry uczynek dla podopiecznych Fundacji Polsat.

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Bagi i Magda Tarnowska zagrali dla dzieci. "Milionerzy" w nietypowym wydaniu

Influencer i tancerka wystąpili w teleturnieju "Milionerzy", którego specjalny odcinek poprowadził tradycyjnie Hubert Urbański. Para zmierzyła się z pytaniami m.in. o symbol szczęścia, kukiriniarzy czy krykieta, wykorzystując podczas rozgrywki wszystkie koła ratunkowe. Bagi i Magda Tarnowska o pomoc poprosili też Urbańskiego, sugerując się jego opinią przy pytaniu o słynną powieść "To" Stephena Kinga. Z kolei "telefon do przyjaciela" połączył ich z tatą Bagiego, Dariuszem, przy pytaniu o 75 tysięcy złotych na temat filmu o losach Beksińskich.

- Tak bardzo się tym stresowałam, że faktycznie przez ostatnie dni, nawet jadąc autem, słuchałam jakichś ciekawostek o świecie czy jakiejś wiedzy ogólnej. Naprawdę wielu rzeczy się dowiedziałam przez to i może w odcinku tej wiedzy nie użyłam, ale na pewno mi się przyda - powiedziała Magda.

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Nagroda przekazana podopiecznym Fundacji Polsat

Ile wygrali Bagi i Magda Tarnowska? Mimo kilku zawahań para dotarła do pytania o 125 tysięcy złotych - dotyczącego wieku, w którym liczba ludzi na świecie przekroczyła 1 miliard, ale zrezygnowała przy nim z odpowiedzi. To dało wygraną gwarantowanej kwoty 75 tysięcy złotych. Niemała więc suma trafi na rzecz dzieci w potrzebie - podopiecznych Fundacji Polsat, którą na widowni teleturnieju reprezentowały członkinie zarządu.

Jak przekazuje Polsat, "Milionerów" można oglądać premierowo od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55, a do końca 2026 roku zobaczymy jeszcze dwa odcinki specjalne.

QUIZ z teleturnieju "Milionerzy". Czy wygrałbyś 1 milion złotych? Odpowiedz poprawnie na ostatnie pytanie Pytanie 1 z 10 Jakiego koloru i gdzie ma wytatuowane serce smerf Osiłek? białe na dłoni czarne na łydce czerwone na ramieniu Następne pytanie