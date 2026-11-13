Zgwałcenie w pociągu z Kalisza do Wrocławia. 32-latek trafił do tymczasowego aresztu

17-latka zgłosiła zgwałcenie w pociągu

Jak poinformowała policja, 6 listopada 2026 roku zapłakana 17-latka zgłosiła się do policjantów z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu. Poinformowała, że nieznany jej mężczyzna przemocą zmusił ją do obcowania płciowego w pociągu. Według jej relacji mężczyzna zaczepił ją wcześniej na peronie w Kaliszu i proponował jej narkotyki, lecz 17-latka odmówiła. Następnie miał próbować siłą ją pocałować, a gdy weszła do pociągu jadącego do Wrocławia, miał zmusić ją do wejścia do toalety.

Zatrzymano 32-latka podejrzanego o zgwałcenie

Śledczy przeanalizowali nagrania z monitoringu stacji kolejowych i pociągów, dzięki czemu ustalili tożsamość podejrzanego. Dzięki współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu 32-latek został zatrzymany 7 listopada 2026 roku w miejscu zamieszkania. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty prokuratorskie, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja podała, że 32-latek jest wielokrotnym recydywistą i że z tego powodu grozi mu kara niemal 23 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl