Strzały w Krakowie, w Bieżanowie. 39-latek zatrzymany po interwencji policji

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-13 18:01

12 listopada 2026 roku policjanci interweniowali w rejonie ulicy Bieżanowskiej w Krakowie po zgłoszeniu o mężczyźnie z przedmiotem przypominającym broń. Według policji 39-latek oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy kryminalnych. Mężczyzna został obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu.

Srebrne kajdanki policyjne leżą na ciemnym podłożu. O zatrzymaniu 39-latka w Krakowie przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Strzały podczas policyjnej interwencji w Bieżanowie

Zgłoszenie do krakowskiej policji wpłynęło 12 listopada około godziny 13:00. Dotyczyło mężczyzny, który miał przemieszczać się w rejonie ulicy Bieżanowskiej i posiadać przedmiot przypominający broń. Po około czterech minutach na miejsce przyjechali funkcjonariusze pionu kryminalnego z miejscowego komisariatu. Jak podaje policja, mężczyzna oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci wezwali go do odrzucenia broni, a następnie, po ocenie sytuacji, oddali strzały ostrzegawcze.

Zatrzymanie 39-latka w Krakowie. Pistolet trafił do analizy

Mężczyzna uciekając, odrzucił pistolet. Następnie został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Pistolet zabezpieczono i przekazano do szczegółowej analizy w policyjnym laboratorium. Po wstępnych czynnościach 39-letni mieszkaniec Krakowa, obywatel Polski, został przewieziony do policyjnego aresztu.

39-latek był wcześniej karany. Grozi mu do 10 lat więzienia

Z ustaleń policji wynika, że zatrzymany był wcześniej karany, między innymi za zabójstwo. Za to przestępstwo odbył wieloletnią karę więzienia, a na wolność wyszedł pod koniec 2025 roku. Na 13 listopada zaplanowano dalsze czynności z zatrzymanym. Mężczyzna może usłyszeć zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

 

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