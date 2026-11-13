Strzały w Krakowie, w Bieżanowie. 39-latek zatrzymany po interwencji policji

Strzały podczas policyjnej interwencji w Bieżanowie

Zgłoszenie do krakowskiej policji wpłynęło 12 listopada około godziny 13:00. Dotyczyło mężczyzny, który miał przemieszczać się w rejonie ulicy Bieżanowskiej i posiadać przedmiot przypominający broń. Po około czterech minutach na miejsce przyjechali funkcjonariusze pionu kryminalnego z miejscowego komisariatu. Jak podaje policja, mężczyzna oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci wezwali go do odrzucenia broni, a następnie, po ocenie sytuacji, oddali strzały ostrzegawcze.

Zatrzymanie 39-latka w Krakowie. Pistolet trafił do analizy

Mężczyzna uciekając, odrzucił pistolet. Następnie został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Pistolet zabezpieczono i przekazano do szczegółowej analizy w policyjnym laboratorium. Po wstępnych czynnościach 39-letni mieszkaniec Krakowa, obywatel Polski, został przewieziony do policyjnego aresztu.

39-latek był wcześniej karany. Grozi mu do 10 lat więzienia

Z ustaleń policji wynika, że zatrzymany był wcześniej karany, między innymi za zabójstwo. Za to przestępstwo odbył wieloletnią karę więzienia, a na wolność wyszedł pod koniec 2025 roku. Na 13 listopada zaplanowano dalsze czynności z zatrzymanym. Mężczyzna może usłyszeć zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl