Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na zarzuty Anety. Zapowiada walkę w sądzie

Uczestnicy szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Aneta i Robert Żuchowscy, długo uchodzili za dowód na to, że telewizyjny eksperyment może przerodzić się w prawdziwe uczucie. Para doczekała się dwójki pociech, syna Mieszka oraz córki Hani, a kadrami ze swojego wspólnego życia rodzinnego przez lata chętnie dzieliła się z internautami w mediach społecznościowych.

Ostatnio obserwatorzy dostrzegli jednak brak wspólnych publikacji małżonków, co 6 listopada zakończyło się oficjalnym potwierdzeniem rozstania przez Roberta. Mężczyzna deklarował wprawdzie, że powody zakończenia relacji zachowa dla siebie, lecz sytuacja uległa dynamicznej zmianie w momencie, gdy Aneta opowiedziała ze swojej perspektywy o trudach samotnej codzienności po rozpadzie związku.

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Oskarżenia Anety Żuchowskiej pod adresem Roberta

Publikując relacje na Instagramie, rozgoryczona Aneta wyznała, że od momentu rozstania cała opieka nad dziećmi spadła wyłącznie na jej barki. Uczestniczka programu podkreśliła jednocześnie, że w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz obowiązkami otrzymuje ogromną pomoc ze strony babci.

W swoich wypowiedziach kobieta nie szczędziła gorzkich słów byłemu partnerowi. Nawiązała przy tym bezpośrednio do jego wcześniejszego komunikatu, w którym Robert zapewniał o wzajemnym szacunku i dyskrecji w kwestii przyczyn rozpadu małżeństwa.

W obliczu tych oskarżeń Robert zdecydował się zabrać głos w rozmowie z serwisem Pudelek. Mężczyzna nakreślił własny obraz sytuacji i kategorycznie zaprzeczył doniesieniom o porzuceniu własnych pociech.

Robert Żuchowski o walce w sądzie i utrudnianiu kontaktów z dziećmi

Jak tłumaczył uczestnik show, to on postanowił zakończyć ten związek i wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego lokum. Z braku innej alternatywy mężczyzna wrócił do swojego domu rodzinnego w miejscowości Strzelno. Z jego relacji wynika, że na początku w ogóle nie pozwalano mu zajmować się dziećmi, a w późniejszym okresie realizowanie tych kontaktów również napotykało na spore przeszkody.

W wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek Robert Żuchowski w zdecydowanych słowach skomentował oskarżenia formułowane przez byłą partnerkę.

„Nie pozwolę na ciągłe oczernianie mnie i moich bliskich ani na rozpowszechnianie kłamstw w mediach społecznościowych. Nie zgadzam się z tym, że zostawiłem Anetę samą ze wszystkim i przestałem zajmować się dziećmi. Początkowo nie miałem zgody na to, by móc się nimi zajmować. Obecnie niemal co tydzień jadę do nich do Warszawy albo dzieci spędzają czas u mnie, pomimo utrudniania mi kontaktu z dziećmi. Kiedy jestem w Warszawie, zajmuję się też codziennymi sprawami. Odprowadzam syna do przedszkola i go odbieram oraz jeżdżę na rehabilitację. Zamierzam zabiegać o dzieci w sądzie.”

Aneta Żuchowska odpowiada mężowi i publikuje dowody na Instagramie

Riposta ze strony Anety pojawiła się błyskawicznie. Gdy dziennikarze redakcji Pudelka zwrócili się do niej z prośbą o ustosunkowanie się do słów męża, kobieta udostępniła na swoim InstaStories zrzut ekranu z otrzymanym zapytaniem. Wykorzystała tę okazję, aby jeszcze raz przedstawić swoje stanowisko w sprawie relacji Roberta z ich pociechami.

„Drzwi do domu, mimo zostawienia nas, dla Roberta zawsze są otwarte, bo tu żyją dzieci i każdy z rodziców ma obowiązek w tym życiu uczestniczyć. W każdej wiadomości to ma, w oficjalnym piśmie również oraz w pozwie. I to, że z tego nie korzysta, też.”

To jednak nie był koniec jej publikacji. Chcąc udowodnić swoje starania o uratowanie relacji i szukanie profesjonalnego wsparcia, Aneta pokazała internautom zrzut ekranu z wirtualnego kalendarza dokumentujący umówione oraz opłacone wizyty u psychologa.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o terapii małżeńskiej i opiece nad dziećmi

„Zamiast uciekać wolałam (tak samo cierpiąc, bo obydwoje cierpimy, kiedy się nie dogadujemy) chodzić na terapię małżeńską, za którą płaciłam niemałe pieniądze. Ale do niektórych nigdy nic nie dotrze.”

Bohaterka telewizyjnego show skomentowała także sugestię Roberta, który zaproponował przejęcie opieki nad Mieszkiem i Hanią w sytuacji, gdyby matka nie radziła sobie z natłokiem obowiązków. Aneta dała jasno do zrozumienia, że odrzuca taki scenariusz, a swój wpis zilustrowała fotografią bawiących się maluchów oraz wymownymi grafikami przedstawiającymi klauna.

Obecnie byli partnerzy ograniczają się do prezentowania swoich racji poprzez portale internetowe oraz własne profile w mediach społecznościowych.

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