Turniej ATP w Sztokholmie. Kto zagra w wielkim finale?

Wyniki półfinałów turnieju ATP w Sztokholmie

Taylor Fritz i Thiago Agustin Tirante wystąpią w decydującym starciu turnieju ATP 250 na kortach twardych w Sztokholmie. Amerykanin pewnie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego 6:4, 6:2, w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na korcie.

W drugim meczu półfinałowym emocji było nieco więcej. Argentyńczyk Thiago Agustin Tirante wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 7:5, 7:6 (7-1). Spotkanie to było bardzo wyrównane i w drugim secie wymagało rozegrania tie-breaka.

Kto jest faworytem finałowego starcia?

Amerykański tenisista zajmuje obecnie 10. miejsce w światowym rankingu i występuje w stolicy Szwecji jako zawodnik najwyżej rozstawiony. Jego argentyński rywal na liście ATP plasuje się dopiero na 51. pozycji, co z pozoru wskazuje na dużą przewagę wyżej notowanego gracza.

Mimo ogromnej różnicy w rankingu finałowy pojedynek zapowiada się bardzo interesująco. Tirante pokonał już w tym roku Fritza podczas turnieju w Montrealu, eliminując znacznie bardziej utytułowanego przeciwnika w pierwszej rundzie zawodów.