Magda Adamowicz urodziła pierwsze dziecko. Kim jest prezenterka TVN?

Widzowie stacji TVN doskonale kojarzą Magdę Adamowicz, która z tym nadawcą współpracuje już od wielu lat. Swoją karierę zaczynała za kulisami jako producentka oraz researcherka przy programie "Fakty po południu". Przełom nastąpił w 2022 roku, kiedy zadebiutowała na wizji w roli prezenterki pogody, szybko zdobywając ogromną sympatię publiczności.

Dziennikarka ma 32 lata i prężnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, odsłaniając tam kulisy pracy w telewizji oraz fragmenty codziennego życia. W lipcu 2024 roku sformalizowała związek ze swoim wieloletnim partnerem, którego poznała jeszcze w czasach licealnych i z którym od tamtego momentu tworzy nierozłączną parę.

Radosną informacją o oczekiwaniu na pierwsze dziecko małżonkowie podzielili się z fanami w połowie czerwca. Od tej chwili Magda Adamowicz chętnie relacjonowała w sieci kolejne etapy swojej ciąży, a na początku sierpnia przyszli rodzice oficjalnie ogłosili, że na świecie pojawi się dziewczynka.

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Magda Adamowicz szczerze o porodzie. Konieczne było cesarskie cięcie

Szczęśliwe rozwiązanie nastąpiło w połowie miesiąca, a 15 listopada Magda Adamowicz zamieściła w sieci nagranie potwierdzające narodziny córki. Prezenterka opatrzyła wideo krótkim wpisem „Nasza Dziewczynka jest już z nami”. Publikacja błyskawicznie wywołała falę gratulacji od internautów oraz znanych osób z branży, w tym od jej redakcyjnych koleżanek.

Więcej szczegółów na temat samego pobytu w placówce medycznej dziennikarka ujawniła we wtorkowe popołudnie. Chociaż bardzo chwaliła sobie opiekę personelu i ogólne doświadczenia ze szpitala, przyznała jednocześnie, że sam poród przebiegł inaczej, niż początkowo zakładała. Choć nastawiała się na poród siłami natury, ostatecznie lekarze musieli przeprowadzić cesarskie cięcie.

„Rano lekarz prowadzący podjął decyzję o cesarskim cięciu. Cieszę się, że nie zwlekano i gdy pojawiły się wskazania, po prostu zadbano o nasze bezpieczeństwo. Po całej nocy byłam już zresztą wykończona bólem i brakiem snu. Z planu A przeszliśmy na plan B. I był to najlepszy plan dla nas” – napisała w mediach społecznościowych świeżo upieczona mama, Magda Adamowicz.

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