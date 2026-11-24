Drużyna FC Porto mierzy się z Feyenoordem w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów UEFA.

W podstawowej jedenastce zespołu gości wybiegło trzech reprezentantów Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Najmłodszy Oskar Pietuszewski już w 2. minucie wypracował gola na 1:0!

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Liga Mistrzów: Feyenoord - FC Porto. Oskar Pietuszewski bohaterem w 2. minucie

Chociaż po zimowych przenosinach z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski błyskawicznie odnalazł się w FC Porto, to start obecnych rozgrywek nie był dla niego łatwy. Drobne kontuzje regularnie wybijały z rytmu 18-letniego Polaka. Dowodem na te problemy zdrowotne jest fakt, że dzisiejsze starcie z Feyenoordem stanowi dopiero drugi mecz polskiego reprezentanta w podstawowym składzie Porto w trwającym sezonie.

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Utalentowany gracz mistrza Portugalii błyskawicznie spłacił kredyt zaufania u szkoleniowca. Już od pierwszego gwizdka Pietuszewski wyróżniał się największą aktywnością na murawie, co w 2. minucie spotkania przyniosło efekt w postaci akcji bramkowej! Nasz skrzydłowy odebrał przy linii bocznej podanie od Jakuba Kiwiora i natychmiast ruszył na rywala. Nieuchwytny dla defensora Feyenoordu 18-latek dynamicznie wbiegł w szesnastkę, po czym zagrał futbolówkę przed samą bramkę do nadbiegającego Victora Froholdta.

OSKAR PIETUSZEWSKI POCZAROWAŁ 😍 FC Porto prowadzi po znakomitej akcji Polaka lewą stroną 💪 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/XS8msOYQlF https://t.co/Wa4c3r6yc9— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2026

Ostatecznie pierwsza bramka dla Porto została uznana za samobójcze trafienie Oussamy Targhalline'a, który niefortunnie umieścił piłkę we własnej siatce, próbując zatrzymać Froholdta. Trudno jednak nie docenić ogromnego udziału Pietuszewskiego w tej akcji. Polak wykazał się znakomitym wyczuciem i pomysłowością w wyjątkowo mroźnym Rotterdamie, gdzie temperatura oscyluje wokół zera stopni Celsjusza.

Na tym jednak nastolatek nie poprzestał. Zaledwie kilka chwil później ponownie popisał się świetnym zagraniem, obsługując podaniem kolegę z zespołu w polu karnym. Santiago Gimenez miał znakomitą okazję, by podwyższyć prowadzenie, jednak jego efektowna próba przewrotką z bliskiej odległości zakończyła się strzałem ponad poprzeczką!