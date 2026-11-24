Rozwód Marcina Prokopa i Marii Prokop. Historia ich związku

Historia relacji Marcina i Marii Prokopów sięga 2003 roku, kiedy to spotkali się na przyjęciu u wspólnych przyjaciół. Między nimi szybko zaiskrzyło, a po trzech latach od poznania powitali na świecie swoją jedyną córkę Zofię. Para sformalizowała swój związek w 2011 roku podczas kameralnej uroczystości w trakcie podróży do Portugalii. Choć małżonkowie zdecydowali się na kilka wspólnych rozmów z mediami, to co do zasady chronili swoją prywatność i unikali częstego bywania na imprezach branżowych.

Przez lata postrzegano ich jako bardzo dobraną parę, dlatego wieść o rozstaniu wywołała duże zdziwienie wśród sympatyków prezentera. We wtorek, 14 kwietnia, małżonkowie opublikowali w internecie wspólny komunikat o rozwodzie, podkreślając jednocześnie, że pozostają w przyjacielskich relacjach. Czujni użytkownicy sieci już wcześniej zauważyli jednak, że Marcin Prokop i Maria Prokop prowadzą osobne życie. Podczas gdy gwiazdor stacji TVN skupia się na pracy w Polsce, jego była partnerka nabyła nieruchomość na Teneryfie i to tam zaczęła spędzać większość swojego czasu.

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Maria Prokop w Polsacie i nowy partner. Pokazała wspólne zdjęcie

Chociaż Maria Prokop dotychczas stroniła od medialnego szumu, obecnie coraz śmielej wkracza do rodzimego show-biznesu. 47-latka przyjęła ofertę telewizji Polsat i została prowadzącą formatu „Wielka miłość w małym mieście”, którego premiera na antenie zaplanowana jest na wiosnę.

Równie pomyślnie układają się sprawy sercowe instruktorki jogi. Zaledwie parę tygodni po ogłoszeniu rozwodu z dziennikarzem wyszło na jaw, że Maria Prokop związała się z nowym mężczyzną. Z kolei w ostatnich dniach lipca kobieta ujawniła, że jej nowa relacja trwa już od roku.

Była żona prezentera dotychczas konsekwentnie chroniła wizerunek ukochanego, wspominając o nim na Instagramie jedynie sporadycznie. We wtorkowe popołudnie opublikowała jednak w relacji wspólne ujęcie z treningu na siłowni, na którym widać niemal całą postać jej partnera, choć jego twarz nadal pozostaje zasłonięta.

Gorące selfie z siłowni. Bo chyba tak właśnie trzeba się zachowywać - napisała Maria.

Obecnie para spędza czas na Bali, gdzie nawet podczas urlopu nie rezygnuje ze wspólnej aktywności fizycznej.

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