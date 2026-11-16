Magda Adamowicz z TVN-u urodziła. Prezenterka pokazała nagranie ze szpitala

Magda Adamowicz urodziła pierwsze dziecko. Prezenterka TVN pokazała nagranie

W rodzimym świecie mediów i rozrywki trwa prawdziwy wysyp narodzin. Zaledwie na początku bieżącego miesiąca Marcin Hakiel i Dominika Serowska doczekali się swojego drugiego wspólnego dziecka, a ich patchworkową rodzinę powiększyła mała Vivienne.

Nieco wcześniej, bo kilka tygodni temu, drugiego syna urodziła Izabela Janachowska. Powody do świętowania mieli także Tomasz Tylicki oraz Aleksandra Grysz. Gwiazda programu „Pytanie na śniadanie” pod koniec września przekazała fanom radosną wiadomość o narodzinach chłopca.

W miniony weekend szczęśliwymi wieściami podzieliła się kolejna osobowość telewizyjna. Swoje pierwsze dziecko powitała na świecie Magda Adamowicz, która prezentuje pogodę na antenie stacji TVN.

Świeżo upieczona mama zamieściła w serwisie Instagram wzruszające wideo nagrane bezpośrednio na szpitalnym łóżku. Na krótkim filmie widać, jak dziennikarka czule trzyma w objęciach swojego nowo narodzonego maluszka.

„Nasza Dziewczynka jest już z nami” - napisała Adamowicz. Pod opublikowanym wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń. Gratulacje składały jej również znane osoby z branży medialnej oraz koleżanki z redakcji.

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Kim jest mąż Magdy Adamowicz? Tak prezenterka TVN zdradziła płeć dziecka

Tatulkiem dziewczynki został wieloletni ukochany dziennikarki, który ma na imię Łukasz. Ich znajomość rozpoczęła się jeszcze w czasach licealnych i od tego momentu są praktycznie nierozłączni, a dwa lata temu sformalizowali swój związek.

Informację o tym, że oczekuje narodzin pierwszego potomka, Magda Adamowicz przekazała opinii publicznej w połowie czerwca. Od tamtego czasu chętnie relacjonowała w sieci kolejne etapy swojego stanu błogosławionego, a kilka tygodni po ogłoszeniu ciąży małżonkowie ujawnili płeć maluszka.

Zakochani odeszli jednak od popularnych w sieci, hucznych trendów z kolorowym konfetti czy tortem na rzecz dwóch wiązanek kwiatów, jednej błękitnej i drugiej różowej. Po sprawdzeniu kartki z koperty poruszony mąż wręczył prezenterce różowy bukiet, nie ukrywając przy tym wielkich emocji.

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