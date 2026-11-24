Polscy koszykarze zagrają w piątek o godzinie 20.45 w Gliwicach z Chorwacją w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2027. Ewentualne zwycięstwo może zapewnić reprezentacji awans na turniej w Katarze. Polska, mistrzowie świata Niemcy oraz Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1 i o trzy zwycięstwa wyprzedzają Łotwę, która jako jedyna w tej grupie zachowała jeszcze szanse na awans. Izrael i Holandia po porażkach w ostatnich kolejkach straciły możliwość udziału w mundialu.

Urodzony w Chorwacji i mający polskie obywatelstwo trener biało-czerwonych Igor Milicić podkreślił, że piątkowi rywale prezentują poziom zbliżony do jego zespołu.

„Bilans nie może nas uśpić. Najpierw trzeba skoczyć, potem powiedzieć »hop«. Twardo stąpamy po ziemi, musimy wykonać dobrą pracę, by zrealizować cel, marzenie. Przygotowujemy się, by postawić kropkę nad i, ale łatwo nie będzie” – ocenił selekcjoner.

Oczekiwany rekord frekwencji w PreZero Arenie

Piątkowe spotkanie ma obejrzeć komplet 13 tysięcy widzów. Taka frekwencja powinna pobić dotychczasowy rekord liczby kibiców na meczu koszykówki w Polsce. Poprzedni najlepszy wynik ustanowiono 20 lutego 2020 roku w gliwickiej PreZero Arenie podczas starcia kwalifikacji do EuroBasketu z Izraelem, gdy na trybunach zasiadły 12 043 osoby. Był to również dotychczasowy rekord frekwencji na meczu jakiejkolwiek polskiej kadry na tym obiekcie.

„Cieszę się, zachęcam do przyjścia na mecz. My zostawimy kawał serca na boisku, by wszyscy byli szczęśliwi i dumni z nas. Chorwaci też walczą o awans, liczę, że będzie ogień z naszej strony i z trybun” – powiedział Milicić.

Szkoleniowiec zaznaczył, że spotkanie z chorwacką drużyną nie ma dla niego żadnego podtekstu. Przyznał jednak, że niektórzy zawodnicy gości mogą chcieć zagrać mocniej przeciwko prowadzonej przez niego reprezentacji. Dodał też, że docenianie polskiego zespołu na arenie międzynarodowej daje mu powody do zadowolenia.

„W Polsce apetyty urosły, w Europie patrzą na nas trochę inaczej, jesteśmy odbierani z respektem. Nie chcemy tego zaprzepaścić” – stwierdził.

Sytuacja kadrowa biało-czerwonych

We wtorkowych zajęciach zabrakło Aleksandra Balcerowskiego, Igora Milicicia juniora oraz Andrzeja Pluty. Dwaj ostatni dołączą do reprezentacji w środę.

„Nie wiem, czy Olek będzie nam w stanie pomóc. Zobaczymy, czy przyjedzie, walczymy, żeby tak się stało, ma drobną kontuzję” – wyjaśnił szkoleniowiec.

Trener zwrócił uwagę na to, że koszykarze w kadrze grają inaczej niż w swoich drużynach klubowych.

„A Krzysztof Kempa, który jest zupełnie nowy, musi się dostosować do tego, co robimy. Te trzy dni są bardzo istotne, by w piątek wyglądać tak, jakbyśmy byli ze sobą miesiąc” – zauważył.

Chorwacja nie przyjedzie do Polski w najmocniejszym składzie, co biało-czerwoni będą chcieli wykorzystać podczas fizycznej walki na parkiecie. Mecz z reprezentacją Niemiec, o którym wspomina szkoleniowiec, odbędzie się 30 listopada.

„I my to musimy wykorzystać. Są fizyczną drużyną, musimy tę walkę wygrać. Ciarki mnie przechodzą na myśl o tym, że możemy zagrać na MŚ. Mamy szansę, ale o Katarze, ani nawet o meczu z Niemcami nawet nie wspominamy. Liczy się tylko najbliższe spotkanie. To koło napędowe do naszej pracy w Gliwicach” – zapowiedział Milicić.

System kwalifikacji i dotychczasowe wyniki

W poprzednim okienku eliminacyjnym, w sierpniu, Polska pokonała w Rydze Izrael 85:70 i uległa Niemcom w Ergo Arenie 94:96 po dogrywce.

„Mamy przygotowane już wcześniej pewne rozwiązania na ewentualną dogrywkę, ale chcemy wygrać mecz w podstawowym czasie” – podsumował selekcjoner.

Walka o awans do mistrzostw potrwa do marca 2027 roku. W pierwszym etapie 32 europejskie drużyny, w tym osiem z prekwalifikacji, rywalizowały w ośmiu czterozespołowych grupach. W drugim etapie 24 drużyny walczą w czterech grupach po sześć zespołów o 12 miejsc, a wyniki wszystkich spotkań z pierwszej fazy są zaliczane. Awans na mundial wywalczą po trzy najlepsze reprezentacje z każdej grupy.

Polscy koszykarze walczą o trzeci w historii występ w mistrzostwach świata. W 1967 roku zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 roku uplasowali się na ósmym miejscu w Chinach.