Polscy koszykarze mogą już w piątek o godzinie 20.45 zapewnić sobie awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wtedy w PreZero Arenie w Gliwicach zagrają z Chorwacją w ramach kwalifikacji w grupie K do mundialu 2027.

Biało-czerwoni, obok Chorwatów i mistrzów świata Niemców, mają w tabeli bilans spotkań 7-1. Te trzy zespoły wypracowały trzy zwycięstwa przewagi nad Łotwą, która jako jedyna w tej stawce ma jeszcze szanse na kwalifikację do turnieju, na który awansują trzy najlepsze drużyny z grupy.

Izrael i Holandia po ostatnich porażkach ostatecznie straciły szanse na udział w mistrzostwach świata. W poprzednim, sierpniowym okienku eliminacyjnym reprezentacja Polski pokonała w Rydze Izrael 85:70, a następnie uległa Niemcom w Ergo Arenie 94:96 po dogrywce.

Kapitan kadry Mateusz Ponitka wciąż wraca myślami do tego spotkania. „Dalej myślę o tej porażce z Niemcami. Na pewno szkoda, miałem otwarty rzut za trzy punkty na zamknięcie spotkania. Nie trafiłem, wiem, że na pewno taka okazja się pojawi i wtedy na pewno ją wykorzystam. Teraz jest maksymalna koncentracja na Chorwatach” – stwierdził.

Rekord na trybunach w Gliwicach. Koszykarzy czeka twarde starcie.

Piątkowy wieczór przyniesie największą widownię na meczu koszykówki w Polsce, ponieważ na trybunach ma zasiąść 13 tysięcy widzów. Zawodnik występujący w tureckim klubie Bahcesehir Stambuł liczy na to wsparcie.

„Mamy dobry zespół i musimy kontynuować to, co rozpoczęliśmy na starcie kwalifikacji. Mam nadzieję, że mecz będzie wyjątkowy, widownia się zapełni, a kibice nas wesprą. Skupiamy się na wygranej, na nic innego nie patrzymy. Musimy zagrać po swojemu, każdy w Europie wie, jak gra reprezentacja Polski i postaramy się to podtrzymać. Mamy znowu kilku młodych graczy, mających szansę udowodnić, dlaczego i po co tu są” – dodał Ponitka.

Lider zespołu uważa, że nadchodzący pojedynek będzie dużym wyzwaniem pod względem fizycznym. „Rywale są bardzo silni, będzie dużo przepychania, agresywnej obrony z ich strony. Będziemy na to gotowi” – powiedział.

„Nasze nastawienie się nie zmienia. Od początku kwalifikacji wiemy, o co walczymy. Każdy mecz jest kolejnym małym krokiem przybliżającym nas do awansu. Piątkowy jest niezwykle ważny, ale potem czekają nas jeszcze trzy, które też chcemy wygrać” – zadeklarował kapitan.

Koszykarz zauważył, że wyniki reprezentacji są bardzo doceniane poza granicami kraju. „Ja po sobie mogę powiedzieć, że w Turcji mamy naprawdę duży szacunek, jeżeli chodzi o reprezentację. Podziwiają naszą grę, są pod dużym wrażeniem naszego rozwoju, kierunku, w jakim idzie nasza kadra i koszykówka. Wydaje mi się, że pojawiliśmy się na koszykarskiej mapie i to nie chwilowo, tylko trwa to już kilka lat. Koledzy grający w zagranicznych klubach też to odczuwają” – podsumował.

Trzy dni po meczu ze Śląsku drużyna prowadzona przez trenera Igora Milicica zagra w eliminacjach z Niemcami we Frankfurcie nad Menem.