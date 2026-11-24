W 2022 roku norweski muzyk usłyszał szokujący werdykt. Lekarze zdiagnozowali u niego chorobę Parkinsona, która w dodatku mogła rozwijać się w jego układzie nerwowym aż od trzech dekad. Morten Harket zwlekał z poinformowaniem fanów o diagnozie, ale dziś nie wstydzi się już mówić.

Morten Harket z a-ha ma chorobę Parkinsona, ale nie rzucił pracy

Piosenkarz znany z zespołu a-ha ujawnił swoją chorobę w 2025 roku. Był już wtedy po dwóch operacjach i jak mówił, doświadczył wielu trudnych chwil, nawet przy codziennych obowiązkach w domu. Choroba Parkinsona nie przeszkodziła mu jednak w karierze muzycznej. Mimo licznych przerw od czasu wydania przeboju "Take on me" w 1985 roku - jego formacja przygotowuje się właśnie do premiery kolejnego krążka pt. "Human grace". To pierwszy album a-ha od dwunastu lat.

Gwiazdor lat 80. jest po dwóch operacjach mózgu. "Te emocje nie wydają mi się moje"

Dziś Morten Harket z a-ha ma 67 lat i walczy z wyzwaniami związanymi z chorobą. W 2024 roku, jeszcze przed ogłoszeniem diagnozy światu, wokalista przeszedł dwa poważne zabiegi. W czerwcu specjaliści z kliniki na Florydzie wszczepili metodą DBS elektrodę do jednej z półkul jego mózgu, a analogiczna operacja w drugiej półkuli odbyła się w grudniu. Dziś Harket wspomina, że leczenie wyraźnie poprawiło jego kondycję fizyczną, jednak choroba dalej przekłada się na problemy z mową, śpiewem i kontrolowaniem emocji.

Czasami nagle zaczynam płakać i nie mogę przestać albo zaczynam się śmiać, ale to nie jestem ja. Te emocje nie wydają mi się moje. To trudne, kiedy czujesz, że tracisz to, kim jesteś - powiedział w rozmowie z "The Sunday Times".

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Po diagnozie wziął sobie do serca radę ojca

W jednym z wywiadów z 2025 roku Morten Harket opowiedział, że pogodzenie się z diagnozą przyszło mu całkiem łatwo. Wszystko za sprawą słów jego sędziwego ojca. Choć Reidar Harket planował zostać pianistą i prowadził chór, został lekarzem w Oslo i cenną wiedzę przekazał dzieciom. Dziś jego chorujący syn żyje według konkretnej zasady.

Nie miałem żadnego problemu z akceptacją diagnozy. Z czasem wziąłem sobie do serca nastawienie mojego 94-letniego ojca do tego, jak organizm stopniowo się poddaje: używam tego, co jeszcze działa - powiedział szczerze gwiazdor a-ha.

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