Siatkarze Energa Trefl Gdańsk pokonali 3:0 drużynę Neonet Norwid Częstochowa w meczu siatkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się w trzech setach, z wynikami 25:17, 25:23 oraz 25:22 na korzyść gospodarzy.
Składy obu zespołów
Energa Trefl Gdańsk: Michał Gierżot, Damian Kogut, Moustapha M'Baye, Mariusz Schamlewski, Damian Schulz, Joseph Worsley - Voitto Koykka (libero) - Maksymilian Durski, Alaksiej Nasewicz, Patryk Niemiec, Przemysław Stępień.
Neonet Norwid Częstochowa: Żeljko Corić, Mads Kyed Jensen, Jakub Kiedos, Oskar Kierstein Madsen, Jakub Nowak, Daniel Popiela - Dominik Jaglarski, Artur Sługocki (libero) - Tomasz Kowalski, Mateusz Kufka, Pablo Kukartsev.