Karolina Gilon wybrała się na przymiarki sukni ślubnych

Wizyta w salonie mody ślubnej z pewnością na długo pozostanie w pamięci byłej modelki i prezenterki, Karoliny Gilon. Dawna gwiazda Polsatu przetestowała tam kilka wyjątkowych projektów, a całym procesem podzieliła się z fanami na Instagramie. Nie zamykała się przy tym na jedną estetykę, lecz sprawdzała skrajnie różne propozycje, z dużym poczuciem humoru komentując każdą kolejną stylizację.

Na pierwszy ogień poszedł fason w stylu "księżniczki", który charakteryzował się gorsetową górą bez ramiączek oraz mocno rozkloszowanym, szerokim dołem. Następnie przyszedł czas na diametralną zmianę i przymiarkę minimalistycznej, gładkiej sukni. Ten model posiadał odważne, sięgające aż do biodra rozcięcie, które wyraźnie eksponowało nogę i wyjątkowo spodobało się samej zainteresowanej.

Kolejną testowaną propozycją była przylegająca do ciała kreacja z bogatymi zdobieniami. Ten projekt wyróżniał się głębokim wycięciem na plecach, co pozwoliło na wyeksponowanie tatuaży prezenterki. Całości dopełniał wyszywany drobnymi perłami, długi welon, a sama celebrytka nazwała ten zestaw mianem "diamentowej królowej".

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Odważne kreacje ślubne Karoliny Gilon

Przyszła panna młoda przymierzyła również bardziej nietuzinkowe, a zarazem pełne elegancji fasony. Wśród nich znalazł się model z długim rękawem i głębokim, lejącym się dekoltem, a także krótsza sukienka wykończona piórami. Na jednym z ujęć gwiazda połączyła też prostą, minimalistyczną bazę z jasnoszarym, bardzo obszernym i puszystym okryciem wierzchnim.

Trudno obecnie wskazać, w którym z prezentowanych projektów celebrytka czuła się najlepiej. Po przetestowaniu tak wielu wariantów Karolina Gilon otwarcie stwierdziła, że nadal jest daleka od ostatecznego wyboru.

Totalnie nie wiem, która jest dla mnie

Przyznała szczerze na nagraniu. Nie ulega wątpliwości, że przed gwiazdą jeszcze wiele trudnych decyzji związanych z organizacją ceremonii. Biorąc pod uwagę tak ogromny przekrój mierzonych fasonów, brak pośpiechu przy wyborze głównej kreacji jest w pełni zrozumiały.

Ślub Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego w Polsce

Związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego trwa już od około trzech lat, a para wspólnie wychowuje syna. Do zaręczyn doszło w trakcie romantycznej podróży do Rzymu. Mimo że prezenterka przeczuwała, iż partner zamierza się jej oświadczyć, to sam moment wręczenia pierścionka okazał się dla niej całkowitym zaskoczeniem.

Zakochani planują stanąć na ślubnym kobiercu w przyszłym roku, choć ich pierwotne założenia uległy pewnej modyfikacji. Wcześniej myśleli o ceremonii w słonecznej Hiszpanii, jednak obecna budowa domu zmusza ich do rozsądnego zarządzania budżetem. Zrezygnowali więc z hucznego wesela za granicą na rzecz imprezy w Polsce, w otoczeniu najbliższych osób, przy akompaniamencie dobrej muzyki i ze smacznym jedzeniem.

Była prowadząca programy w Polsacie zdradziła już wcześniej, że po sformalizowaniu związku zamierza pozostać przy swoim dotychczasowym nazwisku. Zanim jednak to nastąpi, musi uporać się z dużo pilniejszym problemem i zdecydować, w jakiej kreacji wystąpi podczas tego najważniejszego dnia.