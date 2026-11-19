Magda Gessler - z domu Ikonowicz - urodziła się w Polsce, ale od dziecka przemieszczała się po świecie w związku z pracą taty. Jej ojciec był korespondentem PAP. Pierwszym krajem na życiowej mapie przyszłej gwiazdy telewizji była Bułgaria. Po blisko 70 latach restauratorka zabrała fanów do tamtych czasów.

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Magda Gessler jako dziecko. Wspomina nianię Olgę

Restauratorka zamieszkała w Sofii w 1956 roku, jako trzylatka. W wielu wywiadach wspominała, że poza domem dziadków - to właśnie to miejsce było dla niej przełomowe, jeśli chodzi o pasję do kuchni. Ostatnio Magda Gessler opublikowała zdjęcie z Bułgarii, na którym widać jej nianię Olgę, która również zaszczepiła w niej miłość do smaków i kolorów.

Ukochana Niania Olga stworzyła dla mnie świat pełen zapachów, smaków - to ona nauczyła mnie jeść bakłażany, pomidory… piekła je i marynowała - zawsze z mnóstwem ziół - cząber, mięta! Tam narodziła się moja miłość do tych smaków. Aromaty tego miejsca zostaną w moim sercu na zawsze… - czytamy.

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Restauratorka dorastała w wielu krajach. Do dziś odczuwa sentyment

Choć Magda Gessler spędziła też wiele czasu na Kubie, w Kolumbii czy też Hiszpanii, a poślubiła Niemca, wspomnienia z Bułgarii stale wracają. W szczerym wpisie w mediach społecznościowych prowadząca "Kuchenne rewolucje" i jurorka w "MasterChefie" opisała, jak wyglądało jej dzieciństwo.

W ten pochmurny dzień wspominam moje dzieciństwo w Sofii. Za mną stoi Olga, moja niania… Bułgarka z dziada, pradziada…w Sofii spędziłam trzy lata i zawdzięczam Bułgarii tak wiele. To była niezwykła kulinarna podróż, tam spróbowałam pierwszych moreli, kiwi, arbuza… a brzoskwinie zrywałam z drzew, wszystko miało intensywne barwy, a kolory mieniły się w mojej głowie…w blasku słońca, które nigdy nie gasło - napisała Magda Gessler w sieci.

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie