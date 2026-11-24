We wtorek, 24 listopada, po rozmowach prezesa Cezarego Kuleszy z selekcjonerem Janem Urbanem, Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat:

„Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie” - przekazała federacja.

Te wieści błyskawicznie rozgrzały użytkowników sieci, którzy już wcześniej nie oszczędzali szkoleniowca. Krytycy nadali mu ironiczny przydomek „Jan Normalny” i to właśnie to określenie stało się głównym motywem najnowszych memów.

Jan Urban zostaje na stanowisku selekcjonera. Jan Tomaszewski ostro krytykuje decyzję PZPN

16

Trudno dziwić się rozgoryczeniu fanów, biorąc pod uwagę, że polska kadra zanotowała najsłabsze dwanaście miesięcy od 30 lat. Tegoroczne statystyki drużyny prowadzonej przez Urbana to zaledwie dwie wygrane, trzy remisy oraz aż pięć przegranych spotkań. Zespół poniósł klęskę na całej linii i był o krok od degradacji do dywizji C w Lidze Narodów. Teraz Biało-Czerwonych czeka walka o Euro 2028. Przez fatalne występy w Lidze Narodów nasi piłkarze trafią podczas losowania dopiero do trzeciego koszyka, co mocno utrudni im drogę na turniej.

Przeglądając twórczość internautów, trudno doszukać się w społeczeństwie jakiejkolwiek wiary w powodzenie misji Jana Urbana. Oprócz żartów z „Jana Normalnego”, w sieci krążą grafiki wykorzystujące kultowe zwroty, takie jak „Dobrze robicie” czy „Dobrą robotę robicie”. Hasła te zyskały popularność jako ironiczny komentarz do działań ludzi całkowicie pogubionych, którzy próbują udowodnić, że kontrolują sytuację. Złośliwości nie ominęły również samej federacji, a w szczególności prezesa Cezarego Kuleszy, który utrzymał trenera na stanowisku wbrew trwającym od wielu tygodni medialnym doniesieniom.

Robert Lewandowski powinien odejść z kadry? Zaskakujące wyniki sondażu

Bohaterem prześmiewczych obrazków po raz kolejny został też Karol Świderski. Piłkarz na stałe przylgnął w świadomości kibiców jako ulubieniec Jana Urbana, przez co twórcy memów regularnie używają jego wizerunku, by wypunktować błędne wybory personalne szkoleniowca.

W całym tym zamieszaniu kluczowa okaże się jednak postawa drużyny na murawie. Już 6 grudnia Biało-Czerwoni dowiedzą się, z kim powalczą o awans na Euro 2028, a w marcu wybiegną na boisko w kolejnych spotkaniach. Strach nawet myśleć, jaka burza rozpęta się po tej decyzji związku, jeśli reprezentacja zanotuje następne wpadki!