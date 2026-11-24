Sondaż o przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski

Dyskusję o przyszłości kapitana w drużynie narodowej otwierają rezultaty najnowszego badania wykonanego przez instytut Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Dla wielu obserwatorów te dane mogą być sporym zaskoczeniem, ponieważ łącznie aż 47 procent badanych oczekuje pożegnania Roberta Lewandowskiego z kadrą. W tej grupie 24 procent ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”, natomiast 23 procent wybrało opcję „raczej tak”. Z kolei pozostania doświadczonego napastnika w zespole chce obecnie 32 procent uczestników sondażu.

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Sytuacja wygląda jeszcze bardziej bezwzględnie dla piłkarza, jeśli w wyliczeniach pominiemy osoby niemające zdania w tej sprawie. Przy takim ujęciu statystycznym za zakończeniem reprezentacyjnej kariery przez Roberta Lewandowskiego opowiada się aż 59,5 procent Polaków. Oznacza to, że niemal sześciu na dziesięciu rodzimych fanów futbolu uważa czas kapitana w biało-czerwonych barwach za zamknięty rozdział. Tak wyraźny i bezlitosny sygnał ze strony społeczeństwa każe zastanowić się nad przyczynami radykalnego zwrotu w podejściu do absolutnej legendy polskiej piłki nożnej.

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Robert Lewandowski w Chicago Fire a gra w kadrze. Powody niechęci kibiców

Na tak krytyczną ocenę ze strony fanów wpływa z pewnością kilka istotnych elementów, z których pierwszym jest po prostu zaawansowany wiek zawodnika. Obecnie Robert Lewandowski ma 38 lat i niebawem zacznie 39. rok życia, co nieuchronnie przekłada się na możliwości jego organizmu. Sam piłkarz z pewnością dostrzega, że proces regeneracji po wysiłku przebiega u niego znacznie wolniej niż przed dziesięcioma laty. Choć to całkowicie naturalne zjawisko biologiczne, profesjonalny sport na najwyższym szczeblu rzadko pozostawia przestrzeń na jakiekolwiek sentymenty.

Kolejnym czynnikiem jest narastające rozczarowanie postawą całej drużyny narodowej, która od dawna prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań i regularnie zalicza kompromitujące występy. W oczach opinii publicznej to właśnie Robert Lewandowski jest główną twarzą reprezentacji i ponosi wizerunkową odpowiedzialność za jej porażki, tłumacząc się w mediach po nieudanych spotkaniach. Trudno też o wielką motywację u samego zawodnika, gdy zespół zamiast walczyć o najwyższe cele, prezentuje na boisku „totalny piach”. Do tego dochodzą ogromne obciążenia fizyczne i mentalne związane z logistyką, ponieważ napastnik występuje teraz w amerykańskim Chicago Fire. Comiesięczne przeloty nad oceanem i zmagania ze zmianą stref czasowych tylko po to, by wziąć udział w kolejnym niepowodzeniu, są niezwykle wyczerpujące. Fani mają prawo sądzić, że czas lidera w pojedynkę ratującego wynik zespołu definitywnie minął.

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Statystyki reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego

O ile nastroje społeczne i kibicowskie emocje sugerują konieczność zmian, o tyle chłodna analiza statystyczna prowadzi do zupełnie odwrotnych wniosków. Zwolennicy dalszych występów „Lewego” w drużynie narodowej dysponują bowiem niezwykle silnymi argumentami opartymi na konkretnych liczbach. Wystarczy sprawdzić, jak biało-czerwoni radzili sobie w spotkaniach o punkty pod nieobecność swojego kapitana, a wyłaniający się z tych danych obraz okazuje się dla zespołu wręcz fatalny.

Bilans drużyny narodowej w 14 meczach o stawkę rozegranych bez Roberta Lewandowskiego to tylko 3 wygrane, 3 remisy oraz aż 8 przegranych. W ostatnich latach brak kluczowego napastnika na murawie regularnie kończył się bolesnymi niepowodzeniami w starciach z takimi rywalami jak Bośnia, Finlandia, Szkocja, Holandia oraz Węgry. Przytoczone zestawienie udowadnia, że nawet przy wahaniach formy strzeleckiej, sam udział kapitana w grze, jego boiskowe doświadczenie oraz skupianie na sobie uwagi defensorów rywali pozostają dla zespołu nieocenione. Bez swojego lidera polska linia ataku traci niemal wszystkie atuty.

Robert Lewandowski i Jerzy Brzęczek. Rekord goli a nowy selekcjoner

Na ostateczne postanowienie napastnika w sprawie przyszłości w kadrze mogą wpłynąć także inne kwestie, w tym jego własne ambicje strzeleckie. Obecnie Robertowi Lewandowskiemu brakuje już tylko ośmiu bramek do osiągnięcia historycznego progu 100 goli w drużynie narodowej. Jeżeli w nadchodzących eliminacjach do turnieju Euro 2028 Polacy trafią w losowaniu na teoretycznie łatwiejszych przeciwników, wyśrubowanie tego wybitnego rekordu stanie się całkiem realne i bez wątpienia będzie dla zawodnika ogromną motywacją.

Istnieje jednak również poważny czynnik ryzyka, który może skutecznie przyspieszyć decyzję piłkarza o rezygnacji z występów w reprezentacji. Chodzi o wybór nowego szkoleniowca, gdyż ewentualny powrót Jerzego Brzęczka na stanowisko selekcjonera stworzyłby wyjątkowo napiętą sytuację. Kibice doskonale pamiętają sytuację z 2020 roku i wymowne osiem sekund ciszy ze strony kapitana przed kamerami po starciu z Włochami. Tamten gest skrajnej frustracji zwiastował rychłe zwolnienie trenera, z którym napastnik miał dość chłodne relacje. Ponowne zatrudnienie tego szkoleniowca mogłoby przekonać zawodnika, że dla niego nie ma już miejsca w tej koncepcji.

Czy Robert Lewandowski zostanie rezerwowym w reprezentacji Polski?

Cała sytuacja wokół przyszłości kapitana jest zatem wyjątkowo skomplikowana. Na jednej szali leży bowiem nieubłagany upływ czasu oraz zniecierpliwienie fanów kiepską grą zespołu, a na drugiej indywidualne cele zawodnika i statystyki obnażające słabość kadry bez swojego lidera. Co ciekawe, wyniki badań ankietowych zupełnie nie pokrywają się z entuzjastycznymi reakcjami publiczności na stadionach. Podczas niedawnego spotkania ze Szwecją we Wrocławiu pojawienie się napastnika na murawie wywołało ogromną wrzawę i owacje na trybunach. Wiele osób wciąż kupuje bilety wyłącznie dla Roberta Lewandowskiego, więc po jego odejściu obiekty mogą świecić pustkami.

Niewykluczone, że obserwujemy właśnie zmierzch kapitana występującego w pełnym wymiarze czasowym i dźwigającego na barkach losy każdego spotkania, co wcale nie musi oznaczać jego całkowitego rozstania z zespołem. Rozwiązaniem może okazać się nowe zadanie w postaci wchodzącego z ławki rezerwowych „jokera”, mentora dla młodzieży oraz ważnej postaci w szatni. Emocje i łzy napastnika po ostatnim starciu ze Szwedami udowodniły, jak wielką wartością są dla niego występy z orzełkiem na piersi. Otwartą kwestią pozostaje jedynie to, czy zawodnik o takim statusie, przyzwyczajony do bycia postacią numer jeden, zdoła pogodzić się z rolą zmiennika.

NOTA METODOLOGICZNA

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 18-19.11.2026 roku metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.