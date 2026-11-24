Zarzuty wobec terapeuty z ośrodka w Jordanowie Śląskim

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna od 2023 roku prowadził działalność gospodarczą o charakterze terapeutyczno-leczniczym. Według ustaleń śledczych miał wprowadzić w błąd dwie osoby i doprowadzić je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 5 tys. zł. Miał również zobowiązać się do zapewnienia jednej z pacjentek profesjonalnej opieki terapeutycznej i medycznej, lecz nie wywiązać się z tego zobowiązania.

Substancje psychotropowe w ośrodku w Jordanowie Śląskim

Podejrzany miał także narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Usłyszał też zarzuty związane z posiadaniem substancji psychotropowych, które miały być podawane między innymi jednej z pacjentek. Podczas prowadzonych w ostatnich dniach czynności policjanci ujawnili w ośrodku znaczne ilości leków zawierających substancje psychotropowe. Sprawą zajmują się policja i prokuratura.

Tymczasowy areszt dla terapeuty z ośrodka w Jordanowie Śląskim

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 57-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja nie wyklucza kolejnych zarzutów.

Źródło: Policja.pl