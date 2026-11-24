Kontrowersyjni uczestnicy, dyskusyjne noty jurorów i wielkie emocje w finałowych odcinkach – "Taniec z Gwiazdami" od wielu lat budzi duże zainteresowanie, a i tak potrafi zaskakiwać. Nie inaczej jest na antenie BBC, gdzie trwa 24. edycja oryginalnego formatu – "Strictly Come Dancing". Po występie gwiazdy tegorocznej Eurowizji wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

"Taniec z Gwiazdami" pochodzi z Wielkiej Brytanii

Oryginał "Strictly Come Dancing" ma już 22 lata. Program, który wkrótce podbił cały świat jako "Dancing with the Stars", zadebiutował w brytyjskiej telewizji w maju 2004 roku. Od tamtej pory powstało już ponad 50 lokalnych wersji, w tym polski "Taniec z Gwiazdami" na antenie TVN i obecny "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na antenie Polsatu.

Skandal w "Strictly Come Dancing". To się stało po występie Delty Goodrem

W ostatnim odcinku brytyjskiego "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zaprezentowali się na żywo w Blackpool, gdzie odbywa się słynny turniej taneczny. Jedną z uczestniczek 24. sezonu "Strictly Come Dancing" jest Delta Goodrem – australijska piosenkarka, która zajęła czwarte miejsce na tegorocznej Eurowizji. Gwieździe partneruje mistrz taneczny i finalista Britain’s Got Talent – Kai Widdrington.

Po ich quickstepie jurorzy nie szczędzili komplementów i cennych uwag. Podczas ich wypowiedzi w studiu programu zapanowała jednak konsternacja, gdy z widowni dobiegły odgłosy nagrania tylko dla dorosłych. Były one słyszalne zarówno na parkiecie, jak i dla publiki przed telewizorami. Ostatecznie, choć Delta i Kai zdobyli 36 na 40 punktów, znaleźli się w strefie zagrożenia. Jednogłośną decyzją jury zostali uratowani i awansowali dalej.

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Sprawę bada policja. BBC przeprosiło widzów

Incydent znalazł się pod lupą policji. Służby potwierdziły w komunikacie dla mediów, że otrzymały oficjalne zgłoszenie i badają, czy doszło do złamania prawa. Zabezpieczono też telefon komórkowy osoby, która prawdopodobnie siedziała tuż za jurorami. Według niepotwierdzonych ustaleń – chodzi o influencera znanego jako Jarvo69, który miał pokazać w mediach społecznościowych całe zajście, a odtworzeniem nagrania 18+ - planował upokorzyć jednego z jurorów programu.

Jeszcze przed zakończeniem transmisji pojawiły się pierwsze przeprosiny ze strony prowadzącej show Emmy Willis. Później oficjalne przeprosiny dla widzów wystosowały też władze BBC.

Zanim zobaczymy tabelę z głosami jurorów, chcielibyśmy przeprosić, jeśli słyszeliście wcześniej zakłócenia dźwięku i zostaliście urażeni – powiedziała prezenterka.

Przepraszamy widzów urażonych podczas dzisiejszej transmisji "Strictly Come Dancing" na żywo. Badamy, jak do tego doszło – przekazał rzecznik BBC, dodając, że na internetowych platformach stacji zapis programu pojawi się ze zmienionym dźwiękiem podczas oceniania występu Delty Goodrem.

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