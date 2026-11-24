Akcja policji w Poznaniu. Zabezpieczono ponad 2 kilogramy narkotyków

Funkcjonariusze stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i policjanci z Poznania działali na podstawie postanowień Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ze śledztwa wynika, że 26-letni obywatel Białorusi miał brać udział w procederze narkotykowym, w którym mogły mu pomagać inne osoby. Podczas działań w stolicy Wielkopolski zatrzymano pięć osób, w tym czterech obywateli Białorusi i obywatelkę Ukrainy. W mieszkaniach, samochodach oraz przy zatrzymanych policjanci znaleźli ponad 2 kilogramy narkotyków.

Narkotyki i sprzęt elektroniczny zabezpieczone w Poznaniu

Policjanci zabezpieczyli m.in. marihuanę, mefedron, tabletki MDMA, amfetaminę, kokainę i LSD. Część narkotyków była poporcjowana, co, według policji, miało wskazywać, że były przeznaczone dla klientów. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do popełniania przestępstwa. Zatrzymanych przewieziono do policyjnych aresztów, a następnie doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla trzech Białorusinów

Prokurator przedstawił zarzuty trzem obywatelom Białorusi w wieku od 21 do 26 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Według ustaleń śledztwa mężczyźni mieli przechowywać i porcjować narkotyki, a następnie wysyłać je za pośrednictwem automatów paczkowych. Z tego procederu mieli uczynić sobie stałe źródło dochodów. Sąd tymczasowo aresztował wszystkich trzech na trzy miesiące. Grozi im kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl